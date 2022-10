Silent party a Vicenza

Nella strepitosa location di Piazza delle Erbe a Vicenza, sabato 22 ottobre 2022, dalle ore: 20.30 si terrà il Silent Party.

Per chi non l'ha mai provato e per chi l'ha già fatto e vuole tornare a provare vecchie e piacevoli sensazioni.

Come dice lo stesso titolo è un “Party silenzioso”. In pratica la musica viaggia come il vento sfruttando un sistema Wi-Fi a 3 canali. Ci sono 3 dj, 1 per canale ed ognuno proponente un genere musicale diverso. L’utente ha la possibilità di selezionare il canale semplicemente con un click sulla cuffia che cambierà colore in sintonia al colore del canale e del dj.

PROGRAMMA

20.30 - consegna cuffie;

21.00 - inizio con un caldo e piacevole sottofondo musicale..

22.00 - inizio delle danze..

1.50 - fine delle danze e riconsegna cuffie.. in sottofondo si potranno ascoltare dolci nenie per la buona notte.

La squadra djs:

Ale Forte

Andrea Comparin

Buffa doc dj (History)

Ulisse Ulysses Tales Bertozzo

Francoise De (Non ho l'età)

BLU: House, Deep House, Tech House Trap ..

VERDE: Reggaeton, Hip Hop, Commerciale, Rock, Indie, demenziale 70's, 60's, 50's

ROSSO: Techno, 90's, 80's, Italiana more more more & lamponi

La distribuzione delle cuffie avverrà come le comuni audio-guide nei musei, e cioè gli utenti consegneranno un loro documento ed un contributo spese di 8€ e riceveranno l’apparecchiatura. Al momento della riconsegna delle cuffie, verrà ritornato il documento d’identità.

La consegna delle cuffie avverrà per tutta la durata dell'evento, man mano che torneranno disponibili.