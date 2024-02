Sfilata di Carnevale in notturna sabato a Trissino

Indirizzo non disponibile

Sabato 17 febbraio 2024 a Trissino è in programma la Sfilata di Carnevale. Alle 20 partenza dei carri e dei gruppi mascherati che sfileranno per le vie del centro fino ad arrivare in Piazza Mazzini.

TRISSINO CARNIVAL PARTY

SABATO 17 FEBBRAIO

Presso Piazzale Scuole Elementari

SFILATA DEI CARRI IN NOTTURNA

MUSICA CON MAX REBA DEEJAY

ANIMAZIONE E CORPO DI BALLO

FOOD TRUCK’s

COCKTAIL’s STATION

GRADITI I COSTUMI A TEMA