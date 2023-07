Sentieri Comuni: festival della montagna ad Arsiero

Dal mese di Luglio al mese di Settembre 2023, si terrà, ad Arsiero, il Festival della Montagna - Sentieri comuni, a cura di Sentieri Comuni, Incontrarse e CAI Sottoscrizione di Arsiero.

Programma

Venerdì 21 Luglio - ore 20:45 presso Teatro Don Bosco. Le otto montagne - proiezione del premiato film dell'omonimo romanzo di Paolo Cognetti. Biglietto ingresso € 5,00 (prenotazioni sul sito)

Sabato 22 Luglio - ore 20:45 presso Corte del Palazzo de Bepon. Destinations - canzoni per la gestione del territorio e del turismo. Dialogo in musica con Massimo Giovanardi, docente dell'Università di Bologna, e con Mauro Mussoni. Ingresso libero

Venerdì 28 Luglio - ore 20:45 presso il Cortile sul retro del Municipio. Prigionieri del Nanga Parbat - spettacolo di e con Alberto Peruffo, alpinista, scrittore e attivista socioambientale. Ingresso libero

Da Sabato 29 Luglio a Martedì 15 Agosto presso i locali dell'ala Ovest del Municipio. Acqua, alberi e...altro - mostra fotografica curata da Roberto Smaniotto. Inaugurazione con l'autore Sabato 29 Luglio ore 17:30

Senza Posa - Italia K2 di Mario Fantin. Racconto di un'impresa - mostra interattiva a cura del Club Alpino Italiano. Orari: Feriali: ore 20:00-22:30. Festivi: ore 16:00-18:30 e 20:00-22:30

Mercoledì 9 Agosto - ore 20:45 presso il Cortile sul retro del Municipio. La lunga strada verso il tetto del mondo - l'atleta paralimpico Andrea Lanfri racconta le sue memorabili imprese alpinistiche. Ingresso libero

Sabato 2 Settembre - ore 20:45 presso il Teatro Don Bosco. La neve delle rondini - volti, suoni, storie delle Alpi. Lezione - spettacolo di e con Marco Albino Ferrari, giornalista e scrittore e con musiche di Francesco Zago. Biglietto ingresso € 10,00 (prenotzioni sul sito)

Domenica 3 Settembre - ore 12:30 presso Malga Zolle di Fuori. Festa sociale - pranzo conviviale, giochi de 'na volta e laboratorio per bambini

Sabato 9 Settembre - ore 20:45 presso la Sala Conferenze del Municipio. Montagne di mezzo - perchè la montagna è molto più della sua cima. Incontro con Mauro Varotto, docente di geografia dell'Università di Padova. Ingresso libero

Domenica 10 Settembre - ore 8:30. Festa sul Caviojo - tradizionale escursione su Monte Caviojo

Sentieri comuni-Festival della Montagna: è una rassegna culturale che mette al centro il territorio montano e vallivo, per valorizzarlo e per im maginarne il futuro.

Il tema “Cime” vuole portare una visione dell’ambiente montano in cui l’ottica turistica, sportiva e agonistica si intreccia con quella della montagna come luogo in cui abitare, affrontando entrambe le prospettive a partire dall’etimologia vera della parola “cima”, ovvero “germoglio”, un qualcosa da coltivare.

La montagna si rivela un ambiente che permette di confrontarsi con dei limiti e di crescere, ma insieme come un luogo da coltivare.

La proposta vuole presentarsi come un festival diffuso di eventi, con occasioni diverse per tutti i gusti e per tutte le età, con grandi ospiti e storie mozzafiato.