"Scrivere con la luce": corso di fotografia con Attilio Pavin

Attilio Pavin metterà ancora una volta a disposizione la sua conoscenza e la sua grande esperienza nella nuova edizione del suo corso: "Scrivere con la luce". Il primo appuntamento è fissato per: lunedì 16 ottobre alle ore 20:30 presso la sede di Spazio6.

Saranno organizzate 7 uscite tra serali e diurne e, oltre agli aspetti teorico-tecnici e pratici della fotografia, sarà data particolare attenzione alla fotografia artistica come forma espressiva di ogni individuo.

Per ulteriori informazioni o per iscriverti, non esitare a contattare Attilio al numero 340 8202248 oppure scrivendo a studio@attiliopavin.it.

Si tratta di un corso di fotografia non convenzionale, in cui, dopo una breve introduzione alle nozioni tecniche di base, ci si concentrerà sull'utilizzo della luce per aprire a ciascun partecipante possibilità espressive nuove. Il corso è rivolto a chiunque desideri apprendere o approfondire l'approccio all'immagine fotografica, indipendentemente dal mezzo e dal supporto fotografico che si intende utilizzare (reflex, digitale, analogica, colore o bianco nero).



?Sotto la guida esperta e calorosa di Attilio Pavin, la cui conoscenza e grande esperienza viene messa a completa disposizione, si tratteranno gli aspetti teorico-tecnici e pratici della fotografia con uscite serali e diurne. Una particolare attenzione sarà rivolta alla fotografia artistica come forma espressiva di ogni individuo soffermandosi sulla composizione e sull'uso della luce.

E' previsto un numero ristretto di partecipanti per dare a ciascuno la possibilità di approfondire in modo consapevole le basi della tecnica fotografica e di ricercare insieme soluzioni espressive basate sulle esigenze comunicative e stilistiche personali.

Attilio Pavin

Attilio Pavin nasce a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) il 6/12/1945. E’ stato fotografo professionista in Vicenza dal 1972. Intraprende contestualmente una sua ricerca artistica. Nel 1987, esponendo alla Galleria Civica d’Arte Moderna di Ferrara Palazzo Dei Diamanti, inizia una intensa serie di rassegne personali. Fra le più significative:

1988, Vicenza, Chiostri di Santa Corona

1988, Milano, Centro Filologico

1988, Bari, Expo Arte e Fotografia

1989, Torino, Biennale della Fotografia

1990, Vicenza, “The Wall Berlino”, Chiesa di San Giacomo

1992, Milano, Galleria Il Diaframma

1993, Milano, Galleria “Arte 92”

2003, Padova, “Street-Jazz”, Galleria Sottopasso della Stua

2004, Vicenza, “Street Jazz”, LaMec Basilica Palladiana

2004, Orvieto, “Street Jazz”, Palazzo dei Sette

2005, Quinto Vicentino (Vi), “New York”, Villa Thiene

2007, Brescia, Museo Nazionale della Fotografia

2012, Venezia, “40 anni di fotografia”, S.a.L.E. docks

2012, Vicenza, ViArt

2014, Vicenza,”The Wall Berlino” Palazzo Cordellina

2015 China, 16 th China International Photographic Art Exhibition

Nel 1990 pubblica il libro “You can see infinity” sul muro di Berlino

Alcune sue opere fanno parte della collezione del Museo Niepcephore a Niepce de Chalon-sur-Saône (Francia), del Museo della Fotografia Italiana a Bergamo e del Museo Nazionale della Fotografia a Brescia. Nel 1999 l’opera completa “Il Muro di Berlino” è stata acquisita dal Centro Studi Archivio e della Comunicazione divenendo parte della Collezione dell’archivio Nazionale alla Certosa di Parma.