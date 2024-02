Sammy Basso presenta il suo nuovo libro a Palazzo Chiericati

Presentazione del Libro "Antenorea" di Sammy Basso

Dove: Palazzo Chiericati, Vicenza

Quando: Sabato, 17 Febbraio 2024

Ora: 16:00

Sammy Basso, noto per il suo attivismo nella sensibilizzazione sulla progeria e per il suo contributo alla ricerca scientifica, si avventura nel mondo letterario con la pubblicazione di "Antenorea", una reinterpretazione personale dell'Iliade. L'evento di presentazione si svolgerà a Palazzo Chiericati a Vicenza sarà un'occasione per il pubblico di avvicinarsi all'autore e alla sua nuova opera.

"Antenorea" si propone come una versione rinnovata di un classico della letteratura, attraverso la quale Basso esplora temi universali come l'eroismo, il destino e la condizione umana, arricchendoli con le sue esperienze personali e la sua visione della vita. La presentazione del libro offrirà spunti di riflessione sulla capacità della letteratura di adattarsi e rinnovarsi nel tempo, mantenendo intatto il suo potere evocativo e la sua rilevanza.

L'incontro con Sammy Basso sarà anche un momento per riflettere sul suo percorso di vita, caratterizzato da sfide notevoli e da un impegno costante nel superarle, elementi che trovano eco nelle pagine di "Antenorea".

SAMMY BASSO

Sammy Basso, nato il 1º dicembre 1995 a Schio, è un attivista italiano noto per la sua battaglia contro la progeria, una rara malattia genetica che provoca un rapido invecchiamento. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla progeria e sostenere la ricerca, ha fondato nel 2005 l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso (A.I.Pro.Sa.B.). Nel luglio 2018, Sammy si è laureato con 110 e lode in scienze naturali con indirizzo biologico molecolare all'Università di Padova, presentando una tesi dedicata alle terapie per rallentare il decorso della progeria.

Sammy ha documentato il suo viaggio negli Stati Uniti lungo la Route 66, scrivendo un libro ("Il viaggio di Sammy") e registrando una serie di episodi per il canale Nat Geo People di Sky. Nonostante la malattia, ha conseguito la maturità scientifica e si è immatricolato prima al corso di laurea di Fisica e poi a quello di Scienze naturali all'Università degli Studi di Padova, con il sogno di lavorare un giorno al CERN di Ginevra. Nel marzo 2021, ha ottenuto la laurea magistrale in Biologia Molecolare.

La diagnosi di progeria è arrivata quando Sammy aveva poco più di due anni, dopo una serie di valutazioni cliniche che inizialmente non avevano identificato correttamente la malattia. La famiglia Basso, attraverso ricerche su Internet, ha scoperto la Sunshine Foundation negli Stati Uniti e ha iniziato a partecipare agli incontri mondiali organizzati per le famiglie con bambini affetti da progeria, contribuendo significativamente alla ricerca e alla sensibilizzazione sulla malattia.

Sammy Basso è stato insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel giugno 2019, un riconoscimento del suo impegno e della sua resilienza nel fronteggiare la progeria e nel promuovere la ricerca scientifica sulla malattia.