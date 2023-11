Salomè ­di Oscar Wilde al Teatro Bixio

Un'avventura onirica e sospesa, vissuta nel piccolo ma siderale spazio di un palco, in compagnia di quattro personaggi iconici e di un autore divenuto, meritatamente, leggendario. La vicenda è piena di simboli e di fantasmi, avvolta a tratti dall'oscurità e a tratti da una luce accecante, intrisa di ossessioni ataviche e amorose. Si parla di amore infatti, amore maledetto, amore incatenato, qui incarnato da giovani attori fra cui Salomè si fa portavoce del disagio di coloro che non sanno staccarsi con la mente dalla persona che credono di amare. In questo dramma moderno i personaggi sono preda di un'idea fissa che non lascia scampo, un'idea che oscura la volontà e fa andare la mente fuori controllo.

Salomè ­da Oscar Wilde al Teatro Bixio sab, 4 nov. e dom, 5 nov, 2023 ore 21:00

di Piergiorgio Piccoli

con Tatiana Vedovato, Pietro Casolo, Anastasia Faccio, Michela Imbrunito

regia Piergiorgio Piccoli

allestimento scenico Igor Veljkovic

costumi Cristina Cenci

produzione Theama Teatro Lab

BIGLIETTI:

€ 15 intero

€ 12 ridotto (over 65, under 30, allievi di FOR.THE centro di formazione teatrale, abbonati Teatro Comunale Città di Vicenza, Arci, Fadac, Nautilus Cantiere Teatrale)