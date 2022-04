Sagra di San Marco ad Agugliaro: ricco stand gastronomico

Indirizzo non disponibile

L'Associazione Pro Loco di AGUGLIARO, e l'Amministrazione Comunale di Agugliaro organizzano la secolare

Sagra di San Marco il 24 e 25 aprile 2022, con degustazioni, giochi per bambini e visite guidate all'Oratorio di San Marco



Il programma

ore 10.30 - SS.Messa in località S.Marco

inizio sagra

ore 12.00 - Pranzo in campagna con bis di primi bigoli e penne, salame ai ferri con polenta oppure a scelta tagliata di carne alla griglia, contorno, acqua & vino, dolce e caffè a 12,50 € menu' completo

dalle ore 16.00 - per tutti i bambini giochi in compagnia

ore 17.00 - Visita guidata gratuita dell'Oratorio di S.Marco

Stand gastronomico sempre aperto con la specialità di primavera "la salsiccia ai ferri con polenta" e il salame ai ferri, ma anche altre specialità alla griglia come la tagliata, e sempre baccalà alla vicentina, trippe e primi piatti, il tutto anche da asporto.