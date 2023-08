Sagra di Magrè: ogni sera un menù diverso

Indirizzo non disponibile

Dal 24-25-26-27 agosto 2023 torna l'appuntamento con la Sagra a Magrè, frazione di Schio, con ottime cose da mangiare, birra fresca contro la calura e tanti eventi divertenti. La Sagra del Paese ha origini antichissime e ogni anno la comunità organizza questo appuntamento per mangiare in compagnia, ascoltare musica dal vivo, tentare la fortuna in pesca o alla tombola.