Sagra di Ca' Trenta a Schio: musica, buon cibo, birra e tanto divertimento

Torna anche quest'anno SAGRA CA' TRENTA dal 21 aprile al 1 maggio 2023. Sette giorni di musica, buon cibo, birra e tanto divertimento.

Programma 2023

Venerdì 21 aprile

- SERATA GIOVANI con DJ MARCO FESTA

- In cucina: il PANIN ONTO

- Cocktail, birra, aperitivi, dalle ore 17.00

Sabato 22 aprile

- DISCO & RICORDI con DJ G.B e DJ JACK ROGERS

- In cucina dalle ore 18.30: bigoli e gnocchi, grigliata mista, polenta e luganeghe, piatto baby, panin onto

- Cocktail bar, birra, aperitivi dalle ore 17.00

Domenica 23 aprile - PRANZO e CENA

- ore 9.00: CAMMINA CON NOI

- In cucina dalle ore 12.00: bigoli e gnocchi, grigliata mista, polenta e luganeghe, piatto baby, panin onto

- Cocktail, birra, aperitivi dalle ore 11.00

- dalle ore 19.00: PAELLA (ricordati di prenotare la tua porzione)

- Musica e Live Show con COLT 45

Venerdì 28 aprile

- SERATA GIOVANI con DJ TOMMASO BROGLIO

- In cucina: PANIN ONTO

- Cocktail bar, birra, aperitivi dalle ore 17.00)

Sabato 29 aprile

- SPECIAL AFRO

con DJ G.B ospite DJ T.B.C

- In cucina dalle ore 18.30: bigoli e gnocchi, grigliata mista, polenta e luganeghe, piatto baby, panin onto

- Cocktail bar, birra, aperitivi dalle ore 17.00

Domenica 30 aprile - EL ROSTO

- Musica e Live Show con DIVERTIDA

- dalle ore 19.00: SPIEDO DI QUAGLIE (ricordati di prenotare la tua porzione)

- Cocktail bar, birra, aperitivi dalle ore 17.00

Lunedì 01 maggio

- VENETO RADIO

con DJ Stefano Conti e DJ Paolo Zambon

- In cucina dalle ore 18.30: bigoli e gnocchi, grigliata mista, polenta e luganeghe, piatto baby, panin onto

- Cocktail bar, birra, aperitivi dalle ore 17.00

Sagra Ca' Trenta Via Pio X , Schio