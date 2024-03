Rassegna Gastronomica: Asparago Bianco di Bassano Dop

Rassegna ideata dal Gruppo Ristoratori Bassanesi ben 44 anni fa, riuscendo negli anni, non solo a creare nuove composizioni gastronomiche, abbinamenti innovativi e sapori che esaltano il palato, ma soprattutto a comprendere, anzitempo, la necessita? di tutelare questo magnifico ortaggio.

Come sapete, l’asparago bianco coltivato nelle nostre terre acquisisce caratteristiche organolettiche uniche e la sua storia risale nei secoli.

Con indiscussa lungimiranza i Ristoratori Bassanesi hanno dato un fondamentale contributo per l’acquisizione del marchio DOP: riconoscimento ottenuto nel 2007 e che tutt’ora gode dell’importante primato, di essere “Unico” asparago DOP d’Italia. Come da tradizione la stagione comincera? il 19 marzo – San Giuseppe e terminera? il 13 giugno – Sant’ Antonio da Padova.

La rassegna diventera? un evento territoriale che coinvolgera? tutta la filiera produttiva, dal raccolto fino al nostro palato, interessando tutte le attivita? che propongono questo fantastico prodotto: Bar, Bistrot, Gastronomie, Alberghi, Negozi di frutta e verdura, Aziende agricole e naturalmente i Ristoranti con l’obiettivo di promuovere una comunicazione condivisa e coordinata per arrivare al cliente in modo chiaro ed accattivante Non resta dunque che prepararsi all’assaggio individuando il ristorante preferito tra quelli nell’elenco che vi riportiamo qui sotto, che partecipano alla rassegna.

Ristoranti che partecipano alla rassegna

In questo periodo tutte le attività si preparano per offrire ai propri clienti una degustazione con ricette più o meno classiche per celebrare l’asparago di Bassano.

ANTICA TRATTORIA ALL'ALPINO Via Bastianelli, 21 Pove del Grappa

ANTICA TRATTORIA DA DORO Via Ferracina, 38 Solagna

AL PIOPPETO Via S. Gregorio Barbarigo 13, Romano d'Ezzelino

B38 Viale delle Fosse, 1 Bassano

BELLA CAPRI Via J. Da Ponte, 47 Bassano

BIRRERIA AL CORNALE Via Piovega di via Fosse di Sotto, 3

BIRRERIA OTTONE Via Matteotti, 48/50 Bassano

CA' APOLLONIO Via Molinetto, 5/A Romano D'ezzelino

CA' NARDELLO Viale De Gasperi, 54 Bassano

CAFFÈ DANIELI P.za Garibaldi, 39 Bassano

GELATERIA PANNA E STORTI Via Roma, 8 Romano d'Ezzelino

LA ROSINA Contrà Marchetti, 4 V.lle S. Floriano

MELOGRANO Via Chiesa Valrovina, 35 Bassano

MOZART BISTROT Via Jacopo Vittorelli, 63 Bassano

NUOVO BORGO Via Margnan, 7 Bassano

SANT'EUSEBIO Contrà Corte S. Eusebio, 54 Bassano

TRATTORIA ALLA STAZIONE Via Roma, 16 Rosà

TREVISANI Piazzale Trento, 13 Bassano

VILLA CA' SETTE Via Cunizza da Romano, 4 Bassano

Cene di gala

- Giovedì 4 aprile

Cena Al Cornale

0424 92554, info@cornale.com

- Giovedì 11 aprile

Cena al Ristorante La Rosina

0424 470360, info@larosina.it

- Lunedì 15 aprile

Cena al Ristorante Nuovo Borgo

0424 522155, nuovoborgo@gmail.com

- Giovedì 18 aprile

cena presso l'Antico Caffè Danieli

0424 525551, danielibassano.it

- Venerdì 19 aprile

cena al Ristorante Al Pioppeto

0424 570502, info@pioppeto.it

- Domenica 21 aprile

pranzo al Ristorante Sant'Eusebio

0424 502114, direzione@hotelallacorte.it

- Venerdì 3 maggio

Cena al Mozart Bistrot

349 0979383, paolo.mozart@gmail.com

- Mercoledì 8 maggio

Cena presso l'Antica Trattoria da Doro

0424 816026, info@dadoro.it

- Venerdì 10 maggio

cena al Ristorante Villa Ca' 7

0424 383350, info@ca-sette.it

- Venerdì 15 maggio

cena Ristorante Melograno c/o Ex Club

0424 502593 info@ristorantemelograno.net

- Sabato 16 maggio

cena Antica Trattoria all'Alpino

366 3216021 anticatrattoriaalpino@gmail.com