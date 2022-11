Rappresentazione teatrale in inglese per bambini da 3 a 7 anni

Il Natale si avvicina e gli aiutanti di Babbo Natale sono molto preoccupati perché Rudolph, la renna magica, è malata. Possiamo aiutarli a distribuire tutti i regali in tempo?

Lo scopriremo sabato, 17 dicembre alle ore 16:00, presso LA LOCOMOTIVA, in Via Francesco Rismondo, 2, (VI) assieme a KIDS&US, la scuola di inglese per i bambini a Vicenza!

Condivideremo e un momento di magia natalizia, imparando l’inglese in un modo naturale e spontaneo!

Evento dedicato ai bambini da 3 a 7 anni.

La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria tramite il link: https://forms.office.com/r/WKH8ZFEK8k