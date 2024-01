Presentazione del libro con l'autore: Marco Ferrando e "Stalin e il Pci, tra mito e realtà"

Domenica 21 Gennaio Marco Ferrando presenterà il saggio storico “Stalin e il PCI. Tra mito e realtà” (Red Star Press, 2022).

Il saggio ricostruisce la genesi e l'evoluzione dello stalinismo italiano lungo l'intera parabola del PCI, sino alle soglie della sua dissoluzione dopo il crollo del Muro di Berlino. Distingue la passione delle generazioni operaie che vi militarono dalla politica controrivoluzionaria della sua burocrazia dirigente. Pone in analisi tutta la vicenda misconosciuta quanto centrale dell’involuzione e della crisi della lotta di classe e del movimento operaio in Italia avvenuta a partire dalla stalinizzazione del PCI negli anni Trenta. Denuncia lo stalinismo dal versante opposto a quello socialdemocratico, liberale, fascista: cioè dal versante del leninismo e dell'Ottobre. Dal versante di quelle decine di migliaia di militanti comunist? che furono massacrat? proprio perché comunist?, per aver difeso e con ostinazione i principi del bolscevismo e della rivoluzione, nell'URSS e nel mondo.



INGRESSO GRATUITO

DOMENICA 21 GENNAIO ORE 16:30

Centro dei Ferrovieri - Circoscrizione N° 7



Via Rismondo 2 (VICENZA)