Piano night x piano day al Cre-ta

Le Notti de il Bandito si legano anche quest'anno con la giornata mondiale del pianoforte in programma in contemporanea in tutto il mondo con una serie di eventi concerti in quella settimana. Quest'anno si svolge al Cre-ta di San Giuseppe di Cassola (Vi) con due sets.. il primo alle 18.30 con il milanese Riccardo Roveda ed il secondo alle 20.45 con i bassanesi Marcus Grimm e Francesco Trento ne loro Pianospheres ... Trattasi di tre giovani pianisti molto apprezzati che nelle loro accattivanti performance fonderanno il suono tradizionale del pianoforte con le moderne tecnologie elettroniche ma sempre alla ricerca di sonorita' delicate e sognanti