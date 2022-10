Pfas: un territorio violato. sicurezza sul lavoro e futuri sviluppi normativi

Prosegue la rassegna curata da Legambiente Vicenza sulla contaminazione da PFAS nel territorio vicentino.

Lavorare è a prova di PFAS?

Questo terzo incontro il 27/10/2022 affronta un tema complesso: la sicurezza sul lavoro legata all'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, la legge in discussione in Parlamento e i possibili futuri sviluppi normativi.

Approfondiamo normative e diritti per un mondo del lavoro in sicurezza dialogando con Giampaolo Zanni, segretario provinciale CGIL Vicenza, e Andrea Minutolo, responsabile del Comitato Scientifico di Legambiente.

Quali effetti hanno avuto i PFAS sull’ambiente di lavoro e la salute dei lavoratori? Come re-impostare uno sviluppo industriale senza conseguenze negative per il mondo del lavoro, coniugando qualità delle acque e del territorio? Parleremo inoltre della legge in discussione in Parlamento sui livelli di sostanze perfluoroalchiliche: è un passo avanti o un passo indietro?

INGRESSO LIBERO.

Consigliata la prenotazione scrivendo una mail a: legambientevicenza@gmail.com

Per tutti gli altri appuntamenti della rassegna "PFAS: UN TERRITORIO VIOLATO", info sul nostro sito: www.legambientevicenza.it