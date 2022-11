Pfas, un territorio violato: acquedotti, pozzi privati e provvedimenti

Siamo giunti al quarto incontro della nostra rassegna sulla contaminazione da PFAS nel territorio vicentino e i suoi effetti sulla salute e sull'ambiente.

Giovedì 10 novembre a Porto Burci si parlerà di un aspetto molto tecnico della questione PFAS ma che riguarda tutti noi molto da vicino. Parleremo infatti del sistema di infrastrutture idriche nel nostro territorio relativamente al caso dei PFAS: a che punto è la posa delle nuove tubature per l'acquedotto in zona rossa? Cosa si può fare per le aree in zona arancione? Quali provvedimenti per i pozzi privati? Illustreranno la situazione attuale e i prossimi sviluppi gli ospiti della serata: Giuseppe Castaman e Alberto Piccoli, rispettivamente Presidente e Direttore di VIACQUA, e Paolo Ronco, Direttore del Centro Ricerche RIVE (Risorse Idriche Venete).

Ad intervistarli, la giornalista e autrice Chiara D'Ambros che da anni è impegnata a scrivere e raccontare di salute, diritti e temi sociali.



L'ingresso è libero. I posti sono limitati, quindi come sempre vi consigliamo di prenotare mandando una mail a: legambientevicenza@gmail.com