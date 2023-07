Perarock: il più grande festival rock dei Colli Berici

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Ritorna anche quest’anno una bellissima edizione di Perarock tra musica, amici, cibo e festa. Come sempre nel verde e al fresco dell’ex Green Planet da venerdì 21 Luglio a domenica 23 Luglio 2023. Perarock è il festival dei Colli Berici dove si è circondati di buona musica, di vecchi e nuovi amici e della magia di una cornice mozzafiato.

PERAROCK 2023 - Programma completo

Giovedì 20 luglio 2023

SIR OLIVER SKARDY

FARENHEIT 451

Venerdì 21 luglio 2023

AURORO BOREALO

SIBODE DJ

PET HARDY

Sabato 22 luglio 2023

PERSIANA JONES

MORAVAGINE

TLA

Domenica 23 luglio 2023

FLAMINIO MAPHIA

THE FUNKIN MACHINE

ALEX FERNET & DJ OUTBACK

——————————————————

AREA CONCERTI - TRUCK FOOD & DRINKS - COCKTAIL AREA - HANDMADE MARKET - ARTISTI SUL CAMPO - DJS

——————————————————

20 - 21 - 22 - 23 luglio 2023

Ex Green Planet: la location nel verde più bella di Vicenza

BIGLIETTO: Contributo a favore dell’A.S.D. Perarockers 3€ entro le 22:00, 5€ dopo le 22:00

(entrata gratuita per i minori di 14 anni)

-----------------------------------------

AREA CONCERTI - TRUCK FOOD & DRINKS - COCKTAIL AREA - HANDMADE MARKET - ARTISTI SUL CAMPO - DJS

-----------------------------------------

Ex discoteca Green Planet

Via Righi, 77 - Perarolo di Arcugnano