Patti Smith, la sacerdotessa del rock al Teatro Civico di Schio

Patti Smith è tra le figure più magnetiche e iconiche del rock e sarà venerdì 8 dicembre 2023 al teatro Civico di Schio per una serata davvero speciale. In oltre quarant’anni di carriera l’artista si è raccontata con album divenuti grandi successi, tra questi il disco di debutto Horses. Parallelamente all’attività musicale, Patti Smith ha sperimentato la fotografia divenendone una grande protagonista.

A Schio lo spettacolo vedrà musica e immagini affiancate in un unico e ammaliante dialogo tra canzoni e fotografie tratte dall'ultimo libro "A Book of Days". Un'occasione unica per ascoltare in veste inedita i brani iconici che hanno consacrato la figura ammaliante e istrionica della Sacerdotessa del Rock!

Patti Smith artista completa entrata di diritto tra i personaggi chiave della musica, letteratura e arte del ventesimo e ventunesimo secolo.

"A Tour of Italian Days" metterà in luce tutte le peculiarità del sofisticato songwriting di Patti Smith, asse portante delle esibizioni insieme all'accompagnamento minimale riproposto alla chitarra acustica e pianoforte, trasformando così le parole in puro suono e la sua voce in uno strumento.

Biglietti disponibili online > https://www.vivaticket.com/.../patti-smith-a-tour.../216214 e presso i punti vendita VIVATICKET www.vivaticket.com

Evento di SchioLife music network.