Osteria Da Carletto presenta: "Messa Alcolica" con musica Live

In una serata che promette di unire gusto, musica e tradizione, l'Osteria al Centro, meglio conosciuta come "Da Carletto", annuncia la prima edizione della sua "Messa Alcolica". L'evento si terrà il 24 dicembre alle ore 18, sarà un'esperienza divertente per celebrare le festività in modo originale e conviviale.

Musica dal Vivo: "Quelli del Mocambo"

La serata sarà animata dal ritmo coinvolgente del gruppo "Quelli del Mocambo", noti per il loro stile unico che mescola swing e melodie popolari. La band è composta da Andrea Penzo, che delizierà il pubblico con il suo talento al piano e alla voce, Luca Lacchin al basso, e Marco Prebianca alla batteria. Questa formazione promette di creare un'atmosfera vibrante e festosa, ideale per accompagnare i piatti e i vini selezionati per l'occasione.

Un Menù Direttamente da Venezia

Per l'evento, l'Osteria al Centro ha preparato un menù speciale che porta i sapori di Venezia direttamente ai suoi ospiti. Gli amanti della cucina veneta potranno deliziarsi con piatti tradizionali come le sarde in saor, i canestrelli con polenta, e i bovoletti alla veneziana. Il menù include anche bigoli in salsa, risotto con capesante e radicchio tardivo, e il pasticcio della laguna. Per chi ama i sapori del mare, non mancheranno le seppie in umido e le seppie in nero, piatti che racchiudono l'essenza della cucina lagunare.

Prenotazione Consigliata

Data la popolarità dell'evento e la limitata disponibilità, si consiglia vivamente di effettuare una prenotazione. Questo garantirà non solo un posto a sedere, ma anche l'opportunità di immergersi pienamente nell'esperienza culinaria e musicale offerta da Osteria al Centro - "Da Carletto".