Orchestra del Teatro La Fenice in Basilica Palladiana, sabato concerto gratuito

Indirizzo non disponibile

Conto alla rovescia per l’evento culturale della stagione: il concerto dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, sabato 27 gennaio alle 21.30 in Basilica Palladiana, nell’ambito della mostra “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino. Tre capolavori a Vicenza”.

L’Orchestra aprirà il concerto con la prima esecuzione assoluta nei tempi moderni di una sonata di Antonio Vivaldi scoperta da due musicologi in una biblioteca austriaca dove giaceva anonima. La formazione, composta da 16 professori del Teatro La Fenice diretti da Federico Guglielmo, eseguirà quindi Le Quattro stagioni e il Concerto in Mi minore per Archi e Continuo.

L’accesso all’evento è gratuito, ma contingentato per ragioni di sicurezza legate alla capienza della Basilica palladiana.

Dopo la prima tranche di 50 biglietti gratuiti messi a disposizione la scorsa settimana, domani, venerdì 26 gennaio alle 9, saranno resi disponibili altri 61 posti nella piattaforma di prenotazionehttps://www.mostreinbasilica.it/it/eventi