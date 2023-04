On the moon, acoustic set all'Antico Volto

On The Moon è un progetto electro rock italiano, formato da musicisti con background ed esperienze musicali diverse che si uniscono dando vita ad un repertorio di brani inediti e di forte impatto, grazie a sonorità rock unite all’uso dell’elettronica e ai testi in italiano.

Il 18 Novembre 2022 la band pubblica il suo primo album completo “Siete Tutti Delle Belle Persone” prodotto da Michele Guberti e Manuele Fusaroli, già produttore di Tre Allegri Ragazzi morti, Zen Circus, Teatro degli orrori, Le Luci Della Centrale Elettrica ed altri fondamentali artisti della scena indipendente italiana.

In programma il 30 aprile all'Antico Volto di Sossano.



