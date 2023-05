Omaggio a Palladio festival con Sir András Schiff

Anche quest’anno il Teatro Olimpico di Vicenza, ospiterà Sir András Schiff per il consueto festival Omaggio a Palladio. Da giovedì 4 a domenica 7 maggio Sir András Schiff torna a illuminare il Teatro Olimpico di Vicenza. La kermesse ideata dal sommo pianista e direttore ungherese, cittadino onorario di Vicenza, quest'anno mette al centro tre autori: Haydn, Mozart e Brahms.

Dal 4 al 7 maggio Sir András Schiff celebra le sue “nozze d’argento” con Vicenza grazie all’edizione 2023 del festival Omaggio a Palladio, organizzato dalla Società del Quartetto.

Affiancato dagli amici dell’orchestra Cappella Andrea Barca, il maestro ungherese ha scelto per l’edizione 2023 del festival da lui ideato di mettere al centro dei quattro concerti gli autori per i quali lo stesso Schiff prova una profonda ammirazione: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Johannes Brahms.

Programma

Giovedì 4 maggio recital pianistico “a sorpresa” dedicato a Haydn e Mozart: sarà infatti lo stesso pianista ungherese ad annunciare e presentare i brani nel corso della serata. C'è ancora Haydn nella tradizionale finestra che ogni anno il festival apre sui capolavori della musica sacra. Sotto la direzione di Schiff, venerdì 5 la Cappella Andrea Barca l'ensemble corale Schola San Rocco, le voci soliste di Regula Mühlemann, Werner Güra, Robert Holl e Georg Klimbacher e Schaghajegh Nosrati al pianoforte eseguono alla Basilica di San Felice il maestoso oratorio Die Schöpfung (La Creazione).

Sabato 6 maggio è la volta di Mozart: dall'ampio catalogo del maestro salisburghese Schiff ha selezionato, come brano di apertura, il Divertimento in Re maggiore K. 334 per coppie di corni e di violini, viola e violoncello. A seguire la Sinfonia “Linzer” del 1783, capolavoro composto in pochi giorni e dal carattere marcatamente haydniano. Per finire il luminoso Concerto per pianoforte in Sol maggiore K. 453, con Sir András Schiff coinvolto nella direzione e nel notevole impegno virtuosistico richiesto dalla partitura.

Domenica 7 maggio c'è spazio per Brahms: all'inizio Schiff accompagna al pianoforte il baritono olandese Robert Holl nell'esecuzione dei Vier ernste Gesänge (Quattro lieder da testi della Bibbia) Op. 111. Della tarda produzione brahmsiana sono anche il secondo Quintetto per archi in Sol Maggiore e la Sinfonia n. 4 in Mi minore, capitolo conclusivo del suo breve ma intenso excursus nel mondo sinfonico e brano finale della XXV edizione del festival Omaggio a Palladio.

In dettaglio

- Giovedì 4 maggio

Festival Omaggio a Palladio XXV edizione - I serata

Teatro Olimpico

- Venerdì 5 maggio

Festival Omaggio a Palladio XXV edizione - II serata

Chiesa SS. Felice e Fortunato

- Sabato 6 maggio

Festival Omaggio a Palladio XXV edizione - III serata

Teatro Olimpico

- Domenica 7 maggio

Festival Omaggio a Palladio XXV edizione - IV serata

Teatro Olimpico

Info e prenotazioni

Biglietto intero: euro 65 + d.p.

Biglietto under 30: euro 30 + d.p.

Biglietti in vendita anche online sul sito www.vivaticket.com

Per informazioni: www.quartettovicenza.org.