Omaggio a Palladio festival con Sir András Schiff

Domenica 1 Maggio 2022 ore 20:30 - Omaggio a Palladio Teatro Olimpico di Vicenza. Schiff sarà accompagnato da Cappella Andrea Barca orchestra, Schaghajegh Nosrati pianoforte e Sylvia Schwartz soprano. Programma: Johann Sebastian Bach Concerto per due pianoforti in Do minore BWV 1062, Robert Schumann Andante e Variazioni in Si bemolle maggiore per due pianoforti, due violoncelli e corno op. 46,

Robert Schumann Frauenliebe und leben op. 42, Johannes Brahms Sinfonia n. 3 in Fa maggiore op. 90.