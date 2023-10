Oktober Ghenebe: tantissime iniziative alla festa d'autunno di Enego

Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre 2023 a Enego si celebreranno i colori dell’autunno al Festival Oktober Ghenebe. C'è un ricco programma con mercatini dell’artigianato, laboratori per bambini, mostre, simposio di sculture in legno, concerti, djset, dimostrazione produzione e degustazione di tosella, giri in carrozza, escursioni, visite guidate e tanto altro. Un’occasione unica per vivere un week end magico in una delle più belle località dell’altopiano.

OKTOBER GHENEBE - PROGRAMMA 2023

VENERDI 20 OTTOBRE

10:00 - 2° Simposio di scultura su legno

SABATO 21 OTTOBRE

10:00 - Mercatini dell'artigianato autunnale

- 2° Simposio di scultura su legno

- Mostra fotografica (a cura del club fotografico “Il Punto Focale” intitolata “Emozioni d'autunno”)

12:00 - Stand panini onti

- Intrattenimento con Sabrina e la sua fisarmonica

14:00 - Mercatino delle signore d'autunno

15:00 - Laboratorio lavorazione della lana e della seta

15:30 - Castagne, vin brulè e tè caldo

- Intrattenimento con DJ Baido

16:00 - Indovina il peso della zucca e delle castagne.

DOMENICA 22 OTTOBRE

09:00 - Animali presso il belvedere a cura della Soc. Agricola La Biza

10:00-13:00 - Giro in carrozza trainata da cavalli

10:00 -Mercatini dell'artigianato autunnale

-Mercatino delle signore d'autunno

-Mostra fotografica (a cura del club fotografico “Il Punto Focale” intitolata “Emozioni d'autunno”)

10:30 - Musica live in Piazza con Gioe Bertoni e Marina Feltrin direttamente da Canale Italia

11:00 - Lavorazione della tosella e della polenta in piazza

12:30 - Degustazione tosella e polenta

14:30 - Laboratori per bambini

15:30 - Merenda a cura del Comitato Genitori