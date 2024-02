Barutz Fra "Nonne Venete" arriva a Schio, al teatro Astra il “Tutto Fa Brodo Show” di Francesco Baruto

Prezzo non disponibile

Dopo il grande successo sui social media, arriva al Teatro Astra di Schio (VI) sabato 9 marzo lo spettacolo “Tutto Fa Brodo Show” di Francesco Baruto, in arte Barutz Fra (Nonne Venete), questa volta in una edizione speciale ed unica, a tema festa della donna, con tante sorprese e novità da non perdere.

Un coinvolgente spettacolo cabaret in lingua veneta in cui “Nonna Marisa” racconta le sue avventure di tutti i giorni, interagendo con l’ormai noto nipote “Filippo” e molti altri protagonisti…

Info: 3505400034

Intero 22,20 euro.

Apertura ingressi alle ore 20, spettacolo ore 21.

https://www.facebook.com/events/1174281690219654/

https://www.evients.com/events/tutto-fa-brodo-show-barutz-fra-teatro-astra-schio-vi