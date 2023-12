All’Emisfero di Bassano è tutto pronto per un Natale coi fiocchi

Arriva a Bassano un Natale da sogno tra eventi, spettacoli e interessanti iniziative per grandi e piccini: in una location esclusiva sarà possibile vivere la magica atmosfera delle feste all'insegna del divertimento e dello shopping insieme alle persone più care!

Un magico Natale al Centro Commerciale Emisfero di Bassano

Al Centro Commerciale Emisfero di Bassano la magia del Natale è già arrivata, dal 10 dicembre al 6 gennaio, un ricco calendario di eventi accompagnerà gli ospiti per il Centro grazie alle tante attività proposte: fino alla Befana tutti potranno farsi dei fantastici selfie nelle postazioni a tema natalizio in Galleria, foto perfette da condividere o per fare degli auguri di Natale speciali.

Domenica 10 dicembre, dalle ore 15.30 alle 18.30, potrete ammirare “Il Pianoforte Gigante”: la maxi riproduzione, ispirata ad una scena del film “Big” di Tom Hanks, sarà al centro di uno spettacolo di intrattenimento moderno e originale, adatto a tutte le età. Tra un’esibizione e l’altra ci sarà spazio anche per il coinvolgimento del pubblico in “passeggiate musicali” che renderanno l’evento ancora più coinvolgente e interattivo.

Sabato 16 dicembre, dalle ore 16, ci sarà un altro spettacolo da non perdere: Luke - The Magic Christmas Bubbles. La magia delle bolle di sapone conquisterà tutti i bimbi, che potranno divertirsi con giochi e animazioni in un’atmosfera di festa e allegria.

Sabato 23 dicembre dalle ore 16 arriverà Babbo Natale: un appuntamento irrinunciabile per i più piccoli, che potranno incontrare il mitico Santa Claus e scattare una foto ricordo insieme a lui. Dal 15 al 24 dicembre torna anche il servizio di confezionamento dei pacchi regalo, in collaborazione con l’AVILL - AIL (Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi).

Gli ingredienti per una festa perfetta ci sono tutti, l'Emisfero di Bassano vi aspetta in tanti in viale Alcide De Gasperi per un Natale strepitoso!