Natale a Vicenza: arte, musica, mercatini, pista di pattinaggio

Luminarie e spettacoli luminosi, pista del ghiaccio coperta, mercatini, capolavori in Basilica palladiana, Capodanno in viale Roma ed eventi nei quartieri. Stelle, cascate di luci e spettacoli luminosi, un grande abete in piazza dei Signori e alberi decorati nelle piazze, una pista di ghiaccio coperta e percorribile anche da persone con disabilità motoria, il Capodanno per la prima volta in viale Roma. E in Basilica palladiana uno dei più suggestivi capolavori di Caravaggio in dialogo con altre due importanti opere d’arte. Un fitto calendario di mercatini con attività di intrattenimento vivacizzerà tutti i fine settimana delle festività natalizie fino al 7 gennaio,

Queste le principali iniziative per il Natale 2023 a Vicenza, tra tradizione e novità, che saranno arricchite da numerosi appuntamenti a cui verrà dato il via ufficiale venerdì 1 dicembre alle 17 in piazza dei Signori in occasione della cerimonia di accensione delle luminarie accompagnata dal concerto di un'ottantina di alunni delle scuole primarie di secondo grado ad indirizzo musicale Calderari, Bortolan e Trissino.

Programma

In centro storico. Vengono riproposte le tradizionali casette di legno del "Villaggio di Natale" in piazza Biade, corso Palladio e per la prima volta in piazza Matteotti dall'1 al 26 dicembre con musica e spettacoli per grandi e bambini. E poi per tre weekend "La magia del Natale" in piazza Duomo dell'associazione il Tritone con gli zampognari e la sfilata dei bovari del bernese. "Il Villaggio di Natale di Coldiretti" porta in città le tradizioni del territorio per tre fine settimana in piazza San Lorenzo con un programma di attività tra cui i laboratori di cucina creativa per bambini con Il Mondo di Bu e poi spazio alla creatività, a spettacoli e concerti. Infine per due fine settimana Handmerry Christmas dell'associazione culturale Pandora sarà in corte dei Bissari e piazza dei Signori con prodotti artigianali e con intrattenimento. Le festività si concluderanno con i tre giorni della fiera dell'Epifania in viale Roma e piazza Castello a cura di Non ho l'età che proporrà per due giorni anche Unico - Il mercato del fatto a mano e il Mercato dell'antiquariato.

La Loggia del Capitaniato ospiterà due eventi solidali. Torna con la seconda edizione Merry Illustri dell'Associazione Illustri! che proporrà le illustrazioni degli artisti a scopo benefico. Successivamente Fondazione Città della Speranza cede opere d'arte ricevute in donazione per il sostegno della ricerca pediatrica.

Centro storico e quartieri saranno animati proposte per grandi e bambini, musica, spettacoli, mostre, iniziative culturali e momenti di socialità. Tutte le iniziative sono raccolte in un opuscolo, che sarà pronto nei prossimi giorni, e che verrà stampato e distribuito nelle sedi delle ex circoscrizioni, e nelle sedi comunali.

La pista di ghiaccio nell'esedra di Campo Marzo quest'anno è coperta e verrà inaugurata sabato 25 novembre alle 16. Per la prima volta potrà essere percorribile anche da persone con disabilità motorie che potranno usufruire gratuitamente di uno speciale supporto certificato da applicare alla sedia a rotelle e che sarà disponibile da lunedì 27 dicembre.

Ci saranno letture animate nelle sedi della Biblioteca Bertoliana, il tradizionale itinerario tra i presepi nelle chiese e in luoghi suggestivi in centro e nei quartieri, appuntamenti musicali nelle chiese, nei teatri, spettacoli teatrali, visite guidate del Vicenzatour dedicate al Natale e itinerari nei musei del circuito cittadino. Con “…aspettando il Natale al museo” Comune e Confcommercio intratterranno i bambini il sabato pomeriggio in dicembre con storie, laboratori creativi e spettacoli teatrali.

Sono piante vere l'albero in piazza dei Signori e i cinque alberi nelle piazze. Il primo è alto 10 metri e verrà allestito venerdì 24 novembre. I cinque alberi, alti 5 metri circa, verranno posizionati oggi pomeriggio, in piazza Matteotti, Castello, Biade, San Lorenzo, e in contra' Garibaldi. Verranno decorati tutti con luci a led con la tecnica "ramo-ramo". Gli alberi e le stelle luminose lungo le vie della città rimarranno accese dalle 16.30 alle 24.

Tra gli appuntamenti solidali ci sarà Ekuò il concerto dell'avvento, il 9 dicembre al Teatro Comunale di Vicenza, "Insieme per la vita", diretta di Tva Vicenza a scopo benefico l'8 dicembre in Loggia del Capitaniato e il “Villaggio del Natale del Dono” del Centro servizi per il volontariato il 24 dicembre. E poi venerdì 22 e sabato 23 dicembre SOS spesa, la raccolta di beni alimentari nei supermercati della città a cura di Croce Rossa con l'assessorato alle politiche sociali. Non mancherà il 15 dicembre Corri Babbo Natale Corri la simpatica corsa natalizia che aiuta i bambini cardiopatici in oltre 27 nazioni in via di sviluppo e torna a Vicenza dando supporto a ragazzi e famiglie in stato di difficoltà. Nella sala degli Zavatteri in Basilica palladiana aprirà la mostra Pennellate d'autismo a favore dei bimbi e ragazzi autistici del territorio.

Le Vetrine del centro organizzano l'evento "Aspettando gli alpini" il pomeriggio del 17 dicembre in contra' Garibaldi e Largo Zileri: Vetrine del centro offriranno castagne e vin brulè che saranno distribuite dalle penne nere a fronte di un'offerta libera che verrà devoluta per l'organizzazione dell'adunata 2024. Inoltre saranno allestite, a cura di Vetrine del centro, due postazioni natalizie, con luci e pachine, in Largo Zileri e contra' Garibaldi dove poter fare foto e selfie di Natale dal 15 al 24 dicembre.