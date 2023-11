Natale a Enego: un mese di festeggiamenti e tradizioni

Il Comune di Enego, in provincia di Vicenza, celebra il Natale con un ricco calendario di eventi dal 2 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. L'inaugurazione del Villaggio di Natale in Piazza San Marco dà il via alle festività, seguita da aperture speciali, spettacoli teatrali, e la suggestiva "Via dei Presepi". Il programma include anche la Casa di Babbo Natale, melodie natalizie, un presepe vivente, e momenti conviviali, culminando con l'arrivo dei Re Magi e la festa della Befana. Enego si trasforma in un magico villaggio natalizio, offrendo esperienze per tutte le età.

Programma

SABATO 02 DICEMBRE 2023

16.00 – Inaugurazione Villaggio di Natale,

presso Piazza San Marco;

16.30 – Apertura biblioteca,

presso la Palazzina Turistica Pro Loco;

17.00 – Inaugurazione Casa Babbo Natale,

presso la Palazzina Turistica Pro Loco;

20.30 – Commedia teatrale a cura del Gruppo Rispaar

presso il Palazzo della Cultura e del Turismo;

VENERDI’ 08 DICEMBRE 2023

20.30 – Apertura 4° edizione de “La Via dei Presepi – Enego 2023”,

con il gruppo teatrale “I Figli delle Stelle”,

presso il Palazzo della Cultura e del Turismo;

SABATO 09 DICEMBRE 2023

17.00 – Melodie Natalizie con the, vin brulè e panettone,

presso Piazza San Marco;

17.30 – Inaugurazione Presepe Contrada “Piazza”,

presso il Belvedere di Piazza San Marco;

18.00 – Melodie a cura dei ragazzi delle scuole,

presso Piazza San Marco;

18.15 – Accensione Albero di Natale,

presso Piazza San Marco;

VENERDI’ 22 DICEMBRE 2023

19.30 – Cena di Natale,

presso il Centro di Aggregazione con prenotazione obbligatoria presso

l’edicola in Piazza del Popolo;

SABATO 23 DICEMBRE 2023

16.00 – Visita guidata alla rievocazione storica della “Tregua di Natale”,

presso il sagrato del Duomo di Santa Giustina;

16.30 – Rievocazione “Tregua di Natale” 1914 – 2023,

con il Coro “Valbronzale” e gruppi storici di rievocatori,

presso il sagrato del Duomo di Santa Giustina;

17.00 – Santa Messa in memoria dei caduti di tutte le guerre,

presso il Duomo di Santa Giustina;

18.00 – Momento conviviale al Villaggio di Natale,

presso Piazza San Marco;

DOMENICA 24 DICEMBRE 2023

17.00 – Scambio degli auguri di Buon Natale,

presso Piazza San Marco;

MARTEDI’ 26 DICEMBRE 2023

16.30 – Presepe Vivente con animazione musicale,

presso il Belvedere di Piazza San Marco;

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE 2023

20.30 – Spettacolo Teatrale a cura della “Confraternita del Bagolo”,

presso il Palazzo della Cultura e del Turismo;

GIOVEDI’ 28 DICEMBRE 2023

20.30 – Presentazione del libro “Mario Rigoni Stern – L’intervista” di Marisa

Dalla Costa,

presso la Sala Consigliare in Municipio;

VENERDI’ 29 DICEMBRE 2023

16.30 – Presepe Vivente con animazione musicale,

presso il Belvedere di Piazza San Marco;

19.00 – White Party,

presso Piazza San Marco

SABATO 30 DICEMBRE 2023

16.00 – Laboratori presso “La Casa di Babbo Natale”,

presso la Palazzina Turistica Pro Loco;

20.45 – Concerto di Natale,

con la Filarmonica Bassanese,

presso il Duomo di Santa Giustina;

DOMENICA 01 GENNAIO 2024

Festa dei Coscritti della Classe 2004,

lungo le vie del paese;

16.30 – Presepe Vivente con animazione musicale,

presso il Belvedere di Piazza San Marco;

18.00 – I Coscritti scendono in Piazza,

presso Piazza San Marco;

LUNEDI’ 02 GENNAIO 2024

15.00 – Gara dei “Pupazzi di Neve”,

presso i campi sportivi di Via Zante;

MARTEDI’ 03 GENNAIO 2024

15.00 – Concerto di Capodanno,

presso il Duomo di Santa Giustina;

GIOVEDI’ 05 GENNAIO 2024

16.30 – Presepe Vivente con animazione musicale,

presso il Belvedere di Piazza San Marco;

VENERDI’ 06 GENNAIO 2024

10.30 – Santa Messa con arrivo dei Re Magi ad Enego,

presso il Duomo di Santa Giustina;

11.30 – Arrivo dei Re Magi al Presepe della Piazza,

presso il Belvedere di Piazza San Marco;

20.00 – La Befana vien de notte, con le scarpe tutte rotte ...

presso Piazza San Marco.

MERCATINI DI NATALE

Dicembre: 02 – 03 – 08 – 09 – 10 – 16 – 17 – 23 – 24 – 26 – 27- 28 – 29 – 30 –

31 dalle ore 10.00 alle ore 19.00;

Gennaio: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

CASA BABBO NATALE

Dicembre: 03 – 08 – 09 – 10 – 16 – 17 – 23 – 24 – 26 – 27- 28 – 29 – 30 –

31 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Gennaio: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e

dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

LA VIA DEI PRESEPI

Tutti i giorni dal 09 dicembre 2023 al 29 gennaio 2024.

LA TORRE DEI PRESEPI

Dicembre: 08 – 09 – 10 - 23 – 24 – 26 – 27- 28 – 29 – 30 – 31 dalle ore 10.00

alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Gennaio: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.