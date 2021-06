Apertura speciale del Mulino Maltauro a Valdimolino

Un’apertura esclusiva, quella del Mulino Maltauro, che vi permetterà di visitare un’oasi immersa nel verde, di una bellezza unica e sconosciuta, tra cascate d’acqua, ruscelli e vasche di trote. La sua imponente ruota tutta di legno gira in continuazione, spinta dalla forza dell’acqua.

Il torrentello che alimentava un tempo tutti i mulini della valle scende dalla parte più alta dei colli, arrivando dall’altopiano berico. L’ambiente è molto suggestivo, l’edificio dell’antico mulino ben curato e tenuto.

Lo scorrere dell’acqua, il suo continuo scrosciare, ha un potere rilassante, quasi ipnotico. Difficile non sostare e restare incantati a guardare la ruota.

Ad ogni giro segna un tempo che scorre e ci porta con forza a quello passato.

Programma

Domenica 13 giugno, la Pro Loco Alte Montecchio è lieta di aprire per il secondo anno consecutivo il Mulino privato di Enrico Maltauro, a Valdimolino di Montecchio Maggiore. Il mulino aprirà dalle 10.00 alle 19.00, nell’ambito del progetto e con il patrocinio di Acque del Chiampo, per far scoprire ai visitatori un luogo intriso di magia e di benessere, immerso in una natura verde e rigogliosa, tra splendide cascatelle d’acqua, ruscelli, piscine e vasche di trote.

Valdimolino, borgo che si spartisce tra Montecchio Maggiore, sotto cui ricade la fetta più cospicua, Sovizzo e Castelgomberto, un piccolo paradiso immerso dal verde e un tempo terra di mulini.

Gli accompagnatori Pro Loco guideranno i presenti all’interno del Mulino di Enrico Maltauro, dove racconteranno la storia del Mulino e della frazione di Valdimolino. La visita sarà accompagnata dalla musica dei ragazzi del Corpo Bandistico Pietro Ceccato di Montecchio Maggiore, che presenteranno brani della tradizione popolare locale e dei brani che ricorderanno lo scorrere dell’acqua, tema caratterizzante dell’evento. Le partenze delle visite, per piccoli gruppi, saranno cadenzate ogni ora, a partire dalle 10:00 fino alle ore 18:00.

I visitatori saranno guidati dagli accompagnatori Pro Loco nel rispetto delle attuali norme anti Covid-19 (distanza di sicurezza e utilizzo dei dispositivi di protezioni individuale).

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 giugno ore 19.00.

Informazioni e orari visite:

Domenica 13 giugno 2021 dalle 10.00 alle 19.00

Partenza visite: ogni ora

Durata della visita: 50 minuti

Ultima visita ore 18:00

Parcheggio: libero, nei pressi del Campanile di Via Valdimolino

Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria