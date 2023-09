Mostra Mercato Giardino Jacquard: un weekend dedicato alla cultura del verde

Torna anche quest'anno il consueto appuntamento internazionale con la Mostra Mercato Giardino Jacquard. Giunta alla sua diciottesima edizione, la manifestazione dedicata a orchidee, fiori, artigianato e cultura del verde andrà in scena il 23 e 24 settembre (dalle 9 alle 19.30).

Ad ospitare una decina di espositori italiani ed esteri di orchidee rare e pregiate - che verranno premiate dalla giuria dell'Associazione Italiana di Orchidologia nell'ambito del concorso "Best in Show Giardino Jacquard 2023" - sarà lo Spazio Shed di via Pasubio. Come da tradizione, poi, il Giardino Jacquard accoglierà la mostra Bonsai a cura della Scuola d’Arte Bonsai di Schio. Anche per questa edizione, poi, sono previsti i mercatini di fiori e artigianato con numerosi espositori in piazza Alvise Conte.

«La Mostra Mercato Giardino Jacquard è tra gli eventi più importanti e attesi del settore - dice l'assessore alla cultura, Barbara Corzato -. Ogni anno coinvolge migliaia di appassionati e amanti della natura e dell'archeologia industriale. Anche quest'anno sarà una manifestazione con proposte di grande qualità che ci permetterà di far conoscere ancora di più le bellezze di Schio».

Durante la due giorni di mostra-mercato sono previsti diversi eventi collaterali: il Giardino Jacquard ospiterà un'intrigante attività di escape room dedicata ai giovani (24/09 ore 9.30) e una performance di danza contemporanea a cura di Teatro Frida (24/09 ore 16 e 18); sarà possibile partecipare a visite guidate ai luoghi dell'archeologia industriale e partecipare alla rievocazione storica "Schio, la Manchester d'Italia" con decine di figuranti per le vie del centro (ore 16.45).

Non mancano le visite guidate al Giardino Jacquard, musica, letture e spettacoli a tema in Biblioteca Civica ed esposizioni al museo civico Palazzo Fogazzaro e a Palazzo Toaldi Capra. In Fabbrica Alta si potrà trovare una ricca offerta di "street food".