Montecchio: aperte le visite al Museo delle Forze Armate 1914-45

Da sabato 1° maggio il Museo delle Forze Armate 1914-45 riapre al pubblico. Sarà visitabile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 con prenotazione consigliata e il sabato e la domenica, sempre dalle 9 alle 12, con prenotazione obbligatoria.

Il Museo delle Forze Armate 1914-1945 nasce allo scopo di “non dimenticare”, come si legge sulla scritta che campeggia all’ingresso e il sostegno alla memoria è il suo fine prioritario. Per questa ragione la raccolta di oggetti, fotografie e documenti è organizzata per dare voce alla memoria collettiva e per sollecitare domande, riflessioni, interpretazioni di quanto ha caratterizzato l’inizio del secolo scorso, senza intenti celebrativi del passato. Mostrare le divise e gli equipaggiamenti dei soldati, i mezzi di trasporto e di combattimento, le armi di ogni tipologia vuole essere un contributo per riconoscere la tragica violenza, a cui l’uomo fu costretto e si costrinse. Il Museo offre un percorso espositivo organizzato in tre sezioni: le prime due sono dedicate rispettivamente alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale e la terza a Ferruccio Bonapace, nato a Montecchio Maggiore e decorato con la Medaglia d'Oro.

LA VISITA

Il Museo racconta un arco di tempo piuttosto lungo dallo scoppio della Grande Guerra, nel 1914, fino agli ultimi istanti della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945 e mette a confronto questi due drammi e le loro implicite relazioni. Prevalgono oggetti e documenti il Fronte Italiano, anche se l’intento è proprio quello di ricostruire la complessità politica e geografica degli eventi. Il Museo, nel realizzare il suo intento di documentare gli eventi bellici, si rivolge in particolare agli insegnanti e alle scolaresche, con cui collabora per studi, ricerche o progetti e a cui propone visite guidate. I percorsi didattici possono comprendere, oltre a quanto esposto, anche il ricco materiale conservato nella cineteca e nella biblioteca storica, che conta circa ottocento volumi, oltre all’archivio storico, con centinaia di documenti originali, la maggior parte dei quali riferibili all’area locale.

la storia.

Museo delle Forze Armate 1914-1945 Via del Lavoro, 66, Montecchio Maggiore-Alte Ceccato VI

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 con prenotazione consigliata e il sabato e la domenica, sempre dalle 9 alle 12, con prenotazione obbligatoria.

Per prenotare è possibile:

- chiamare il numero 340 5978913 durante gli orari di apertura del museo

- inviare un messaggio whatsapp al numero 340 5978913

- inviare una mail a museoforzearmate@gmail.com

- inviare un messaggio via Messenger sulla pagina Facebook “Museo delle Forze Armate 1914-1945”

Norme per i gruppi.

Per i gruppi composti da più di 8 persone l'accesso al Museo è consentito SOLO con prenotazione obbligatoria, da effettuare entro il giorno precedente contattando i riferimenti sopra indicati.

Gruppi più numerosi potranno accedere, sempre su prenotazione, scaglionati.

Norme di visita.

Si raccomanda rispetto di alcune semplici regole per la tutela della salute di tutti:

- aspettare il proprio turno di ingresso

- rispettare la segnaletica e le indicazioni del personale museale

- indossare obbligatoriamente la mascherina

- mantenere la distanza di sicurezza (1 metro)

- igienizzare le mani tramite gli appositi dispenser

- appartenenti al medesimo gruppo familiare possono visitare il Museo senza distanziamento