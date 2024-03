Martedi si va al cinema con 3 euro: film in programma e sale aderenti

Martedì 26 marzo si chiude nelle sale di Vicenza e provincia il primo mese delle proiezioni a tre euro de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, al Cinema Odeon troviamo, alle 16.00, 18.00 e 20.30, il film “La sala professori” (Germania, 2024) di ?lker Çatak. Carla Nowak è una giovane e promettente insegnante al suo primo incarico. Tutto sembra andare bene, fino a quando una serie di piccoli furti all’interno della scuola mette in subbuglio l’istituto. Quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di andare di indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catena.

Spostandosi in provincia, la proposta del Multisala Metropolis di Bassano del Grappa è, alle 17.35 e 20.30, “Povere creature!” (USA, 2023) di Yorgos Lanthimos, vincitore di due Golden Globe come Miglior film musical o comedy e Miglior attrice in un film musical o comedy e Leone d’Oro all’ottantesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film racconta l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti.

Il Cinema Busnelli di Dueville punta, alle 20.45, su “Past Lives” (USA, 2023) di Celine Song. Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia profondamente legati, si separano quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud. Due decenni dopo si ritrovano a New York, vivranno una settimana cruciale in cui si confronteranno sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d’amore moderna e struggente.

Al Multisala Starplex di Marano Vicentino, infine, troviamo, alle 18.50, “La zona di interesse” (Gran Bretagna, Polonia USA, 2023) di Jonathan Glazer, Grand Prix a Cannes 2023. Un uomo e sua moglie tentano di costruire una vita perfetta in un luogo apparentemente da sogno: giornate fatte di gite in barca, il lavoro d’ufficio di lui, i tè con le amiche di lei e le scampagnate in bici con i figli. Ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la curata villetta con giardino della famiglia si trova esattamente di fianco al muro del campo.

Le proiezioni de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema” riprenderanno martedì 7 maggio 2024.

Il costo del biglietto è di 3 euro.