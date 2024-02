Mamaloca: sabato concerto rock'n roll

Il Mamaloca di Vicenza, famoso bar street food, che si contraddistingue per la sua atmosfera dinamica e l'offerta di cibo e bevande di alta qualità. Situato in Strada del Pasubio, 421, questo locale è il punto di ritrovo ideale per chi è alla ricerca di divertimento e nuove amicizie. Noto per gli eventi musicali dal vivo, Mamaloca ospiterà sabato 2 marzo 2024 dalle ore 22 i Mr. Jack - System Of a Down Tribute Show, un appuntamento per tutti gli amanti del Rock'n Roll.

Prenotazioni tavolo al 0444041949 o al 3475035098 per vivere una serata all'insegna della musica che unisce e del puro spirito rock.