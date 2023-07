Malga Serona: colazione e trekking someggiato

Sabato 8 Luglio, si terrà, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, presso Malga Serona, Caltrano (VI), Trekking someggiato con gli asini alla scoperta del giro delle Malghe di Caltrano, tra panorami mozzafiato, organizzato da Asini in cammino.

Programma

9:00 - inizio escursione in Malga Serona con una ricca colazione a base di latte di malga appena munto, thè, caffè e una fetta di torta.

Finita la colazione, partenza a passo d'asino per un'escursione di media difficoltà di circa 6 km e 200 metri di dislivello della durata di circa 2,5 ore tra sentieri e strade asfaltate poco trafficate dove i bambini potranno a turno salire in sella agli asini e gli adulti potranno condurli con la capezza.

Alla fine dell'escursione ritorno in Malga Serona dove, per chi lo vorrà, sarà possibile pranzare in malga al menù di listino, così da assaporare i formaggi e prodotti locali tipici di malga.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Cosa portare in escursione: scarponi da montagna, pantaloni lunghi, vestiario a strati, cappellino e crema solare.

Da non dimenticare: acqua per l'intera durata dell'escursione (almeno 1.5 litri) in quanto durante i percorso non sono presenti punti di approvvigionamento d'acqua.

COSTI:

€ 20,00 adulti

€ 15,00 bambini sotto i 15 anni

(la quota comprende la colazione in malga)

Il percorso non permette l'uso di passeggini.

Per info e prenotazioni:

3462310557 Thomas.