Per tutta la sera musica e video selezionati da AleRiptapes.

Due giradischi come ai vecchi tempi e videoproiezioni a tema per la serata di Halloween.

Dolcetti e scherzetti a base di

punk, raw blues, 60's garage, Cramps a go go, trash classics, insane rockabilly e tanto altro ancora.

Mostri di ogni tipo, marca e modello.

LUCKY HORROR HALLOWEEN NIGHT

Lunedì 31 Ottobre 2022 dalle 21:30

Lucky Tap, Via Vecchia Ferriera 121, Vicenza