LisieRock 2023 con i Sick Tamburo

Da venerdì 28 a domenica 30 luglio 2023 si terrà la 13^ edizione del festival "LisieRock" a Bolzano Vicentino in via Albereria, 32 con varie band live in 3 giorni. Sabato sera l'ospite più atteso è Sick Tamburo. I Sick Tamburo sono un gruppo musicale alternative rock formato nel 2007 da Elisabetta Imelio e Gian Maria Accusani, in precedenza membri dei Prozac+.

Per tutta la manifestazione sarà presente uno stand gastronomico con panini, snack, birre e bibite. Ingresso libero.

L I S I E R O C K ?? 2 0 2 3

28 • 29 • 30 LUGLIO

INGRESSO LIBERO

????????????????????

VENERDÌ 28 LUGLIO

?? Eternal Doubt (symphonic power metal)

?? Balt Hüttar (folk metal cimbro)

SABATO 29 LUGLIO

?? Zagreb Rock Band

?? Sick Tamburo

DOMENICA 30 LUGLIO

?? Aperitivo con Hat's Effects

?? Shaman's Blues

?? Arianna Antinori

????????????????????

Tutte le sere Stand Gastronomici Aperti

?? Panini/Piadine Onti

?? Pizzette

?? Patatine Fritte

?? Birre

?? Spritz

?? Cocktails Analcolici

Con il patrocinio di:

Comitato Ricreativo Lisiera

Alpini di Lisiera

Polisportiva Lisiera