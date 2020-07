Lezione Yoga in Villa la Rotonda

Un'occasione per praticare Yoga nel giardino senza tempo di Villa La Rotonda, gioiello del Palladio a Vicenza. Calma e rilassatezza sono indispensabili nei cicli dinamici di movimenti e anche nella staticità delle posizioni mantenute. È il respiro che fa compiere il movimento, rendendolo possibile e consapevole.

Per praticare sono necessarie precisa attenzione e nitida intenzione.

L'attenzione collega l'intelligenza al corpo, l'intenzione la veicola.

La classe di Iyengar Yoga, adatta a tutti, condotta da Daniela Manente si terrà nel meraviglioso giardino di villa" la Rotonda", nel silenzio perfetto, nella luce dorata del tramonto. Esperienza indimenticabile.



Portare: tappetino, mattone, cintura, repellente per insetti

Consigliamo di raggiungere il luogo in bicicletta (parcheggio nelle foresterie) o se venite in auto prendetevi il tempo per parcheggiare nei dintorni.

Prenotazioni: whapp 3428470220

Entrata:15€

LUG 24 Yoga Alla "Rotonda": Torsioni Ed Archi organizzato da Istituto Yoga metodo Iyengar.