Primavera in Val d'Inverno: escursione sui colli di Marostica con degustazione in agriturismo

La Val d’Inverno è forse la vallata di Marostica con il nome più poetico. Ma la poesia trapela anche dai suoi paesaggi, le sue contrade, i boschi di castagno sui versanti a nord e gli oliveti sui pendii assolati, le prime fioriture del sottobosco.

L'escursione proposta consentirà di immergersi in questa meraviglia e anche di assaporare i frutti di questa terra: pausa pranzo in uno splendido agriturismo situato nella parte alta della valle, "Ai Marosi". Degustazione di prodotti aziendali quali olio extravergine, confetture abbinate a formaggi locali e altre specialità.

Dopo pranzo visita guidata nell'oliveto di famiglia per poi proseguire il cammino e completare l'itinerario ad anello.

ESCURSIONE IN VAL D'INVERNO TRA LE PRIME FIORITURE CON DEGUSTAZIONE DI OLIO E CONFETTURE IN AGRITURISMO

QUANDO: domenica 3 marzo 2024

Ore 9:15

Ritrovo presso il parcheggio degli impianti sportivi di Vallonara (Marostica). Link Maps: https://goo.gl/maps/ToYxSpWJofVA8Hky9

DURATA: circa 6 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 9 km, dislivello 290 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi da 11 a 16 anni

Gratis sotto gli 11 anni

Degustazione offerta dall'agriturismo a base di formaggi, confetture, olio extravergine d'oliva e dolci della tradizione fatti in casa.

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino, pranzo al sacco, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima (o fino ad esaurimento posti) via whatsapp/sms - email - sito web:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com

https://www.chiarabertacco.it/la-primavera-in-val-dinverno/

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA