La luna blu di agosto con cena in malga

La Luna piena di agosto sarà ammirata dal Monte Novegno. La Luna Blu è un termine utilizzato per descrivere la seconda luna piena in un singolo mese. La Luna Blu di quest’anno coincide anche con una nuova Superluna. Sarà fatta una facile passeggiata fino ad arrivare nel punto migliore per poter ammirare la Luna piena. La serata sarà conclusa a Malga Davanti con la possibilità di assaporare una cena deliziosa con un panorama mozzafiato.

Dettagli

Data e ora: Giovedì 31 agosto alle 19:00

Dove: Al parcheggio di Monte Novegno , posto alla quota di quasi 1500 metri che è raggiungibile percorrendo per 7,5 km la carrozzabile sterrata che sale da contrà Rossi, situata al culmine della strada tra le frazioni scledensi di Santa Caterina e Bosco di Tretto.

Durata prevista: 2 ore e mezza la camminata a seguire panino con birra (a 10 €) oppure cena alla carta in Malga Davanti

Livello di difficoltà: Basso . Il tipo di terreno non presenta difficoltà particolari e si sviluppa su strada sterrata e comoda carrareccia

Dati tecnici: lunghezza 5 km ; dislivello 200 m circa

; dislivello Cosa serve? Abbigliamento comodo, adatto all’ambiente montano e scarpe per camminare in montagna. Sarà fornita una lanterna a led, ma se si preferisce si può portare da casa una torcia, una candela, qualunque fonte luminosa ritenuta utile per illuminare il percorso.

Cosa deve essere portato? Deve assolutamente essere portata con sé la voglia di divertirsi e di meravigliarsi

Prezzo: 20 € la passeggiata, 10 € panino con birra. Sarà anche possibile mangiare alla carta in Malga.

Prenotazione obbligatoria, tramite email a :cammina.respira.rallenta@gmail.com (lasciando gentilmente un contatto telefonico) oppure tramite WhatsApp al 339 657 2916. L’evento si realizzerà con un numero minimo di partecipanti.

Guida: Eleonora Cappellari guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera VE 301. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.