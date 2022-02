L'oratorio degli Zanchi e la forra nascosta: capolavori dell'uomo e della natura

Un giro emozionante nella Valle di Sant'Agostino a Vicenza (Valle dei Calvi), risalendo una forra nascosta e arrivando fino a contrada Zanchi, con il suo bellissimo Oratorio Barocco! Campagna, bosco, forra, cultura e avventura.

Per il pezzo in forra ci vuole un po' di equilibrio, il fondo è umido e scivoloso.

Sabato 5 febbraio 2022, ritrovo alle ore 10,15

Lunghezza: 7,8 km

Dislivello: 260mt

Difficoltà: MEDIA (più impegnativo il tratto in forra perché è scivoloso)

Durata: 3,5 ore circa

Partenza: Parcheggio Sant'Agostino https://maps.app.goo.gl/RdjqfpHpvoMpUcA7A

COSTO: 10 EURO

INDOSSARE SCARPE DA TREKKING ALTE + un ABBIGLIAMENTO IDONEO (a strati).

ZAINO CON ACQUA E SNACK.

*I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.*

- Si è pregati di arrivare con 5-10

minuti di anticipo in modo da partire puntuali.

CONTATTI PER LA PRENOTAZIONE: LAURA TORRESIN (Guida Naturalistica-ambientale abilitata e AIGAE nr. VE361)

cell: 3409149681

NON E' RICHIESTO IL GREEN-PASS