Ottica Rizzato ha il piacere di ospitare a Marano Vicentino l’evento “L’ENERGIA DEL COLORE: come i colori possono cambiarti la vita”; una chiacchierata informale con tre professionist? del colore che lavorano nel territorio e che si confronteranno insieme agli ospiti sulla natura e sulla forza del colore in diversi aspetti della nostra quotidianità: da come sentirsi meglio con il giusto colore di capelli o indossando gli occhiali dalle tonalità che più ti valorizzano, a come rilassarsi entrando in casa dopo una stressante giornata lavorativa, grazie alle giuste scelte cromatiche nell'arredamento. I colori dominano il nostro mondo e liberano le nostre energie emotive… usandoli sapientemente ci aiutano a migliore la nostra vita!



Dialogano:

-SILVIA DAL BIANCO / Interior Designer;

-ELISA TOMASI / Parrucchiera, consulente d’immagine;

-GABRIELE CAVEDON / Ottico, consulente visivo e di stile;



L'evento, ad ingresso gratuito, è patrocinato dal Comune di Marano Vicentino.



I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione scrivendo a otticarizzato@gmail.com



Collaborazioni:

STUDIO MAJO

www.studio-majo.com

Via Santa Lucia, 14

c/o Palazzo Savardo Capra

Marano Vicentino

347 7727288



COLORARMONY

Via San Francesco d'Assisi, 5

Marano Vicentino

0445 380657



OTTICA RIZZATO

www.otticarizzato.com

Piazza Silva, 65



0445 623323