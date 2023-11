Il Villaggio di Natale a Lonigo

Lonigo si prepara a vivere il mese più magico dell’anno, in un riscoperto clima di comunità. Al via il 2 dicembre 2023 il cartellone delle iniziative che si svolgeranno in Città fino al 6 gennaio 2024. Al centro della festa, il Villaggio di Natale che verrà allestito in Piazza Garibaldi, con tradizioni, solidarietà, cultura, musica, laboratori, mercatini e spettacoli.

Programma

Sabato 2 Dicembre

- Ore 14.30: i bambini dell’Istituto Comprensivo e delle Scuole Paritarie si esibiscono con canti e poesie – Piazzetta Giuseppe Becce (fronte Teatro Comunale);

- Ore 15.30: truccabimbi natalizi con Elfa pennellina e sculture di palloncini con gli Elfi giocolieri a cura di Chicevents- Piazza Garibaldi;

- Ore 15.30: Apre il Villaggio di Natale in Piazza Garibaldi.

Domenica 3 Dicembre

Ore 16.00: "Bisa Acoustic Duo " live – Piazza Garibaldi.

Venerdì 8 Dicembre

- Ore 11.30: Inaugurazione Villaggio di Natale in Piazza Garibaldi con la Filarmonica di Lonigo;

- Ore 14.30: Caccia al Tesoro a cura dell’Ufficio IAT di Lonigo – fronte Palazzo Pisani;

- Ore 15.30: “Olaf caldi abbracci” e bolle di sapone giganti per le vie del centro con “Elfa bollicina” e foto ricordo per ciascun bambino dentro la sua bolla a cura di Chicevents- Piazza Garibaldi;

- Ore 16.30: Concerto Scuola Campanaria Leonicena – Campanile della Chiesa Vecchia di Lonigo.

Sabato 9 Dicembre

- Ore 14.30: Caccia al Tesoro a cura dell’Ufficio IAT di Lonigo – fronte Palazzo Pisani;

- Ore 15.00: “Il Villaggio del Natale del Dono” a cura del Centro di Servizio del Volontariato –

Piazza Garibaldi;

- Ore 16.00: “Glasses’Harmony Acoustic Duo”, live music – Piazza Garibaldi.

- Ore 20.45: “Natale nelle Frazioni”: Coro del CAI di Lonigo nella Chiesa di Almisano.

Domenica 10 Dicembre

- Ore 8.00: Mercatino dell’Antiquariato e del Modernariato a cura dell’Associazione “Il Tritone” – Piazza Garibaldi;

- Ore 8.30: L’Oro della Terra Leonicena a cura della Pro Loco – sottoportici di Palazzo del Popolo;

- Ore 15.30: Spettacolo di magia con gli elfi di Babbo Natale e a seguire sculture di palloncini per tutti i bambini a cura di Chicevents - Piazza Garibaldi;

- Ore 16.00: conferenza “Natività nell’Arte”, a cura dell’associazione Cerchio Doro – Palazzo

Pisani.

Martedì 12 Dicembre

Ore 15.30: Arriva Santa Lucia, chiamata dalla Pro Loco di Lonigo con cioccolata calda per i bambini - Piazza Garibaldi e nelle vie del centro storico.

Venerdì 15 Dicembre

Ore 18.00: Presentazione del libro di Claudio Portinari “Lonigo, il Borgo, le Ville, il Paesaggio, i Dintorni” – Sala Rossa di Villa San Fermo.

Sabato 16 Dicembre

- Ore 14.30: Caccia al Tesoro a cura dell’Ufficio IAT di Lonigo – fronte Palazzo Pisani;

- Ore 15.30: Gimkana dei bambini a cura del “Vespa Club Lonigo”, Cioccolata e vin Brulè – Piazza Garibaldi;

- Ore 15.30: giochi dalla Lapponia – allestimento di giochi in legno in compagnia degli Elfi e a

seguire “Baby Tombolata Natalizia” con ricchi premi per i bambini a cura di Chicevents – Piazza Garibaldi;

- Ore 16.00: “The Waves Duo”, live music – Piazza Garibaldi;

- Ore 21.00: concerto “Cantando la Pace” della Libera Cantoria Pisani – Chiesta di Bagnolo.

Domenica 17 Dicembre

- Ore 14.00: scuola di pesca a cura dell’Associazione “Amo Club Lonigo” – Palazzo del Popolo;

- Ore 15.30: Babbo Natale ed Elfo Postino, ultima tappa a Lonigo! – foto ricordo ed un dolce saluto prima del ritorno in Lapponia. Elfi racconta storie “Le golosità del Natale”, zucchero filato e angolo selfie con Babbo Natale a cura di Chicevents - Piazza Garibaldi;

Venerdì 22 Dicembre

Ore 20.30: Spettacolo “Questo pazzo matrimonio indiano”, a cura di Anffas – Teatro Comunale.

Sabato 23 Dicembre

- Ore 14.30: Caccia al Tesoro a cura dell’Ufficio IAT di Lonigo – fronte Palazzo Pisani;

- Ore 15.30: Olaf con Elfa bollicina ed Elfa pennellina augurano Buone Feste con un pomeriggio di colori con truccabimbi e bolle di sapone a cura di Chicevents - Piazza Garibaldi;

- Ore 16.00: “Ali Bellet”, live music – Piazza Garibaldi;

- Ore 21.00: Concerto di Natale della Filarmonica di Lonigo – Teatro Comunale.

Domenica 24 Dicembre

- Ore 9.00: terza edizione della passeggiata ecologica con i Babbi Natale de “I Giovani di Lonigo” – partenza da Piazza Garibaldi.

- Ore 16.30: Concerto Scuola Campanaria Leonicena – Campanile della Chiesa Vecchia di Lonigo;

Venerdì 29 Dicembre

Ore 21.00: “A Christmas Carol” a cura della Compagnia dell’Alba – Teatro Comunale.

Sabato 6 Gennaio

- Ore 8.30: Giro delle Fontane del territorio con le Befane, a cura della Pro Loco;

- Ore 17.00: “Brusa la Vecia” a cura del Gruppo Alpini di Lonigo - Via Castelgiuncoli;

- Ore 21.00: concerto Blu Gospel – Chiesa Vecchia.

MOSTRE

Da Venerdì 8 Dicembre 2023 a Domenica 14 Gennaio 2024, giorni festivi: il Museo della Pesca e Tradizioni locali in Palazzo del Popolo è aperto con entrata gratuita dalle ore 15.00 alle 18.00 oppure su appuntamento per visite anche di gruppi – Palazzo del Popolo.

Da Venerdì 8 a Domenica 17 Dicembre 2023, in Palazzo Pisani a cura dell’associazione

Vicenzautoctona: mostra d’arte “L’Universo è fatto di storie, non di atomi” di Elena Calearo. Orari:

Venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30; Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30.

Da Sabato 23 Dicembre a Martedì 2 Gennaio, in Palazzo Pisani a cura della Pro Loco: mostra d’arte “Natale in Arte”. Orari: Sabato, Domenica e Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.30; da Martedì a Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30.