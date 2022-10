Il mistero del pozzo di spade, a Sandrigo tutte S: “Sesso, Sassi, Sassini”

Domenica 30 ottobre, nell’ambito della rassegna Spettacoli di Mistero, la Pro Loco propone l’evento IL MISTERO DEL POZZO DI SPADE. Una singolare visita guidata, con recital in notturna che vi accompagnerà alla scoperta di Villa Sesso Schiavo e dei misteri da essa custoditi.

A SANDRIGO TUTTE S: Sesso, Sassi, Sassini

A Sandrigo tutte S: “Sesso, Sassi, Sassini”, ossia conti senza scrupoli, tanta acqua o tanto sangue.

In questo antico detto viene descritta in tre parole la situazione che i Sandricensi erano abituati a vivere quotidianamente, in particolare nel XVII secolo: lo angherie della famiglia Sesso; la vicinanza con il torrente Astico che, nelle sue cicliche esondazioni, riempiva i campi di bianchi sassi; I “sassini” sono i sicari, gli assassini, inviati dagli stessi Sesso a compiere soprusi a danno degli abitanti, violenze che molte volte venivano commesse dagli stessi nobili.

Un tour alla scoperta della villa e dei misteri da essa custoditi.

Domenica 30 ottobre a Villa Sesso Schiavo di Sandrigo – Via San Lorenzo, 7.

Tre turni di visita: 18.00, 19.30, 21.00, per un tour della durata di un’ora e mezza.

La guida accoglie gli ospiti e inizia l’introduzione storica nel loggiato, poi si entra nella prima sala e ci si lascia guidare in cammino a tappe in cui non mancano i colpi di scena. A fine visita, la guida conduce i visitatori lungo la villa, illuminata con le lanterne, fino a raggiungere le stanze sotto la dimora settecentesca dove è visibile il famigerato pozzo. Al termine verrà offerto dalla Pro Loco un aperitivo ai visitatori.

Info e prenotazioni: Pro Loco Sandrigo 0444.658148 – info@prolocosandrigo.it

IL MISTERO DEL POZZO DI SPADE a Sandrigo