“I giovani e il lavoro: chi viene, chi va…”



In una realtà occupazionale difficile, complessa, nell’ambito di un sistema sociale ed economico contrassegnato da innumerevoli disparità e condizioni di ingiustizia, ci si interroga oggi sul “senso del lavoro”.

Quale ruolo esso ricopre nell’esistenza dei giovani, in riferimento alle loro aspettative, siano esse materiali, dei loro progetti di vita da realizzare, siano quelle legate ai bisogni più profondi della persona?

Sono interrogativi oggi necessari, le cui risposte sono utili solo non perdendo di vista l’orizzonte concreto.

Soffermarsi quindi a riflettere su questi aspetti non è “astratta disquisizione”; al contrario - abbandonando gli stereotipi, i pregiudizi ed i luoghi comuni che spesso accompagnano il dibattito sui “giovani oggi ed il loro rapporto con il lavoro” - si pongono le basi per sostenere la ricerca di scelte in materia di politiche attive del lavoro mirate ed efficaci, garantendo così un futuro migliore e più sicuro.

Su questi interrogativi, VENERDÌ’ 1 DICEMBRE 2023, con inizio alle ore 20.00, si svolgerà - nell’ambito del ciclo di incontri “ponti per….” organizzato dal GISP Bassano (Gruppo Impegno sociale e politico) in collaborazione con l’Azione cattolica - la serata su “I GIOVANI E IL LAVORO: CHI VIENE, CHI VA…“, presso l’Oratorio “P.G. Frassati” di Santa Croce in Bassano.



L’incontro-dibattito è aperto al pubblico ed è ad ingresso libero.