Gustando l'Autunno, ricco stand rustico, mercatino, pane cotto in piazza a Zugliano

Domenica 26 Novembre 2023, si terrà, a partire dalle ore 9:00, a Zugliano, Gustando l'Autunno - Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra,

La tradizionale festa saprà farti rivivere i colori, i frutti, i sapori…profumi di un tempo passato, quando l’usanza radunava le famiglie attorno al focolare. Sarà possibile gustare gli ottimi piatti della tradizione al PRANSO DE RINGRASIAMENTO e presso il ricco stand gastronomico! Per tutta la giornata saranno proposti i giochi di una volta, raduno dei trattori, mercatini e musica dal vivo!

Programma

Ore 9:00 Raduno dei trattori in piazza

Ore 9:30 Apertura stand della Pro Loco con pane cotto in piazza. Stand "Antica Farmacia" - Alpini Zugliano - Grumolo. Apertura mercatino prodotti tipici, vecchi mestieri, etc. Laboratori per bambini a cura della Scuola dell'Infanzia "Sacro Cuore" di Zugliano. Partenza giro trattori

Ore 11:30 Celebrazione della Parole e Benedizione dei trattori in piazza

Ore 12:30 Pranzo presso la palestra delle Scuole medie - per prenotazione contattare il numero: 0445872698

Ore 14:00 "Gincana con i trattori a pedali" - per tutti i bambini

A seguire: Il gruppo tradizioni contadine lampertico di Thiene con i "Zughi de na volta"

Ore 14:30 musica dal vivo con il gruppo "Tino e i fiaschi".

Per tutta la giornata ricco stand rustico a cura della Pro Loco. Mercatino dei prodotti tipici e artigianali, esposizione dei trattori.

"Pranso de ringrasiamento": Antipasto: cotechino, polenta fritta e cipollotta. Primo: pasta con ricotta, spinaci e pancetta. Secondo: guancette allo spiedo marinate alla birra con polentina alla zucca. Dolce: crostata alla frutta. Menù: € 20,00. Il pranzo è aperto a tutti fino ad esaurimento posti. Avrà luogo nella palestra delle scuole medie e sarà garantito in caso di maltempo. Per prenotare contattare il numero: 0445872698.

Durante la manifestazione funzionerà inoltre un ricco stand gastronomico in collaborazione con il Panificio Carollo Danilo e Birra agricola del Birrone.

A cura della Pro Loco Zugliano APS con il patrocinio del Comune di Zugliano, Coldiretti e del Gruppo Alpini Zugliano - Grumolo.