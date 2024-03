Una pedalata gravel e mtb per ammirare valli e colli intorno a Vicenza in occasione della Festa delle Colline Venete.



Il 24 Marzo 2024 è la giornata regionale dedicata ai Colli Veneti. Un grandissimo patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico quello dei nostri colli e in particolare quello dei Colli Berici, ricchi di paesaggi unici, piccole contrade, chiesette, rocche e castelli, tradizioni popolari e prodotti tipici locali.

Coldiretti Vicenza, Into Prealps e Bici&Caffè Ssd a rl vogliono festeggiare questa ricorrenza con una pedalata aperta a gravel bike e mtb, sia muscolari che assistite, con un percorso che prima lambirà e poi risalirà i bellissimi Colli Berici.



Programma della pedalata di Domenica 24 Marzo 2024



Ore 08:15

Ritrovo presso le due colonne di Piazza San Lorenzo (VI) per breve briefing

Ore 08:30

Partenza per il percorso Gravel party on the hills, 40 km circa e 600 D+

Ore 10:00 circa

Rinfresco offerto da Coldiretti Vicenza presso Castello Marinoni di Barbarano

Ore 12.00

Ritorno a Piazza San Lorenzo (VI) con aperitivo offerto da Coldiretti Vicenza



Biciclette e dotazione personale



Questo tipo di percorso è stato pensato per gravel bike e mtb, sia muscolari che assistite. I rapporti devono essere adeguati a superare pendenze in alcuni tratti del 15%. Ogni partecipante dovrà portare con sé una dotazione personale per le riparazioni di emergenza. E’ obbligatorio indossare il casco protettivo. Inoltre ci si dovrà dotare di abbigliamento adeguato alla stagione, anche in previsione di eventuali brevi soste lungo il percorso. Visto il periodo consigliamo di montare gomme adatte a terreni bagnati.

Per partecipare alla pedalata è necessario essere maggiorenni.



Modalità di iscrizione



Le iscrizioni saranno accettate fino Giovedì 21 Marzo alle ore 20.00 esclusivamente in modalità online, compreso il pagamento che avverrà su piattaforma TSPay attraverso carta di credito oppure con bonifico.