Filastrocche in cielo, in terra e in mare a Cassola

Domenica 18 dicembre presso l’Auditorium Vivaldi di Cassola, alle ore 16.30, andrà in scena lo spettacolo dedicati ai bambini dai 3 agli 8 anni: Filastrocche in cielo, in terra e in mare, prodotto da La Botte e il Cilindro di Sassari.

Piccoli racconti leggeri e didattici allo stesso tempo animati dalla rima e da melodie elementari: così sono le filastrocche di Rodari. In questo spettacolo sono musicate da Virgilio Savona e Lucia Mannucci…un delizioso gioco nel gioco!

Le filastrocche aprono molte strade alla fantasia dei lettori e invitano a non separare mai il potere dell’immaginazione dalla voglia di conoscere il mondo per cambiarlo e renderlo migliore.

Filastrocche in cielo, in terra e in mare è uno degli appuntamenti della rassegna Teatro Famiglie, all’interno della serie di spettacoli teatrali di Cassola , che continueranno fino ad aprile 2023.

Lo spettacolo è organizzato da Fondazione Aida ets in collaborazione con Auditorium Vivaldi di Cassola, Assessorato alla Cultura del Comune di Cassola, con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, e con il patrocinio della Provincia di Vicenza.



Biglietti: intero: 5 euro, ridotto: 4 euro, abbonamento per 5 spettacoli: 20 euro.