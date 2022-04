Fiera del tempo libero a Vicenza: camper, campeggio, vino, tatuaggio, elettronica e disco

In arrivo a Vicenza la “Fiera del tempo libero”; l'evento è un avvincente mix di prodotti, divertimento e novità che attira e affascina i visitatori, giovani, famiglie, sportivi, amanti della vita all'aria aperta attendono ogni anno questo evento.

Fiera di Vicenza - 8, 9, 10 aprile 2022

All’interno di un grande contenitore, tutte visitabili con un unico biglietto di ingresso. Denominatore comune sono la passione per i viaggi, le vacanze, la vita all’aria aperta.

AREA CAMPER

La fiera camper a Vicenza sviluppata all’interno della Fiera del tempo libero è un’area dedicata all’esposizione dei rivenditori più importanti del Nord Est italiano di camper, caravan, articoli per campeggio e accessori. I visitatori potranno vedere, ricevere informazioni, acquistare i nuovi modelli e trovare tutti gli accessori per personalizzare il proprio veicolo ricreazionale.

FIERA DELL'ELETTRONICA

Mostra/mercato, in programma solo sabato 9 e domenica 10 aprile, dedicata ad appassionati, hobbisti, collezionisti e utilizzatori che possono trovare una miriadi di articoli, dai computer agli accessori per auto, dagli strumenti di misura alle stampanti, toner ed accessori, dalle memorie USB ai DVD vergini, dalle lampade led alle videocamere per interni ed esterni, dai pannelli fotovoltaici ai software e all’elettronica di consumo, e altre migliaia di articoli, presentate dai migliori espositori di elettronica presenti sul mercato.

VICENZA TATOO

Prima edizione della Vicenza Tattoo Convention, oltre 150 artisti nazionali ed internazionali, show e spettacoli di ogni genere, ampio spazio per food & beverage. In contemporanea anche l’esposizione di moto.

VINO TOP IN TOUR

I winelovers potranno degustare un’ampia scelta di vini top: dai più conosciuti vini tradizionali, ai più ricercati vini bio, naturali e vegani; dai vini di montagna e di mare ai vini di vigna di piccoli produttori. Si potranno provare anche vini muffati, vini kosher, vini biologici per poi passare alle più fresche note dello champagne, delle bollicine e di spumanti di cantine italiane e non che presenteranno le loro migliori etichette al pubblico.

Camper e campeggio, plein air, vino, tatuaggio, elettronica e disco a Vicenza 8 /10 aprile 2022

Orario:

♦ Venerdì 14.00/20.00

♦ Sabato 10.00/20.00

♦ Domenica 10.00/19.00

La biglietteria chiude un’ora prima

Sede: Vicenza – INGRESSO OVEST – PADIGLIONE 1

Biglietto di Ingresso valido per tutti i Saloni:

10 € – INTERO

8 € – RIDOTTO CON COUPON

8 € – RIDOTTO DAI 7 AI 13 ANNI

GRATUITO FINO AI 6 ANNI

Parcheggio gratuito per camper (fino ad esaurimento posti). Il parcheggio non è dotato di elettricità e carico/scarico.



Per accedere alla Fiera sarà necessario presentare il Super Green Pass.