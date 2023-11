Fiera di Santa Caterina a Barbarano: ricco stand gastronomico e Luca Zaia ospite speciale

In occasione della Fiera di Santa Caterina e dei Sapori di Santa Caterina, in programma il 25 e 26 Novembre 2023, la Pro Colli Berici vi invita a un evento ricco di sapori e tradizioni. Nell'area di via Zonato a Barbarano, un weekend ricco di iniziative.

Attrazioni e Offerte Culinarie:

Apertura per Colazioni dalle ore 6.00: Iniziate la vostra giornata con una deliziosa colazione disponibile sin dalle prime luci dell'alba.

Spunciotti e Panini per Metà Mattinata: Ideali per uno spuntino a metà mattina, vi offriamo una varietà di panini gustosi.

Vin Brûlé Caldo per Tutta la Giornata: Riscaldatevi con il nostro vin brûlé, disponibile durante tutto l'evento.

Primi Piatti Tradizionali: Assaporate una selezione di primi piatti che riflettono la ricchezza culinaria della regione.

Specialità Locali: Dall'Ossi de masc-ciò al salame ai ferri, dal cotechino al Baccalà alla Vicentina, fino al cinghiale, ogni palato sarà soddisfatto.

Rinomata Fritola de Barbaran: Non perdete la nostra famosa fritola, disponibile anche con Nutella per i più golosi.

Area Mercato Agricolo e Attrezzature: Esplorate il mercato agricolo e le aree dedicate ai mezzi ed attrezzature agricole, oltre a un'esposizione di mezzi antichi.

Spettacolo Serale: Il 25 sera, non perdete l'emozionante spettacolo "Hoop Tributo ai Pooh", un tributo alla celebre band italiana.

Tensostruttura Riscaldata: Un ambiente accogliente e caldo vi aspetta, perfetto per godersi l'evento nonostante il freddo autunnale.

Orari

La tensostruttura riscaldata sarà a vostra disposizione durante i giorni di fiera sia a pranzo che a cena, mentre la domenica dei Sapori sarà aperta solo a pranzo.

La Fiera di Santa Caterina rappresenta un'occasione per immergersi nelle tradizioni culinarie e culturali della zona.

Programma dettagliato

Sabato 25 e Domenica 26 Novembre, un weekend di tradizione e divertimento ti attende alla Fiera di Santa Caterina. Questa è la 699a edizione.

SABATO 25 NOVEMBRE

- 08:30: Inizia la giornata con l'apertura delle bancarelle lungo le vie del paese.

- 09:45: L'Antica Fiera si apre ufficialmente con il taglio del nastro.

- Tutta la giornata: Esplora l'area espositiva medievale con "Le Lame del Conte," che include bancarelle, cucina storica e duelli, tutto nella suggestiva piazza Calcalusso.

- Tutta la giornata: Ammira la mostra di pittura "Picasso e le donne," una collezione di grafica e arte contemporanea nel 50° anniversario della morte, presso Palazzo Canonici, con visite guidate disponibili.

- Tutta la giornata: Scopri la mostra "Recuperanti in trincea" presso l'ex casa del fascio.

- Tutta la giornata: Divertiti con giochi tradizionali in legno presso la "Tana dei Tarli."

- 10:30 e 15:30: Partecipa alle Passeggiate Culturali gratuite (della durata di 30 minuti) che ti porteranno a esplorare il Palazzo dei Canonici, la Chiesa parrocchiale e il Museo Parrocchiale. Ritrovo davanti a Palazzo Canonici.

- 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 17:00: Goditi gli spettacoli coinvolgenti e ilarici di Clown Crostino nell'accogliente capannone riscaldato in piazza Roma.

- 15:00: Assisti a spettacolari combattimenti fra armigeri medioevali, utilizzando riproduzioni storicamente accurate di armi del 1400, nella pittoresca piazza Calcalusso.

- Tutta la giornata: Scopri l'area giostre in viale Vittorio Veneto.

- 21:00: Chiudi la giornata con una serata musicale dedicata ai Pooh, grazie alla tribute band "Hoop," presso la tensostruttura riscaldata (l'ingresso è gratuito).

PROGRAMMA AREA GASTRONOMICA

- Tutta la giornata: stand Pro Loco Ponte in piazza Roma con marroni, parapampoli, vin brulè, pop corn e altro ancora.

- Tutta la giornata: Non perdere l'opportunità di gustare le famose Trippe degli Alpini presso la Baita Alpina.

Tutta la giornata: Stand gastronomico pro colli Berici presso la grande tensostruttura

- Tutta la giornata: Approfitta degli stand gastronomici serali presso la tensostruttura riscaldata, curati da Pro Colli Berici e Pro Mossano.

DOMENICA 26 NOVEMBRE

- Tutta la giornata: Esplora le bancarelle della tradizione lungo via IV Novembre, dove potrai trovare delizie come il mandorlato, prodotti agricoli, artigianato, articoli da hobbisti e prelibatezze delle cantine locali.

- 08:30: Inizia la giornata con l'apertura del Mercato Agricolo e l'esposizione di Antichi Trattori Storici a cura dell'associazione Làgana e dello Stand Unpli Consorzio Pro Colli Berici Basso Vicentino A.P.S.

- 11:00, 14:30, 16:00: Divertiti con le magie e le giocolerie medievali del Giullar Scherzoso presso la tensostruttura in piazza Roma.

- Tutta la giornata: Scopri l'area espositiva medioevale con "Le Lame del Conte" in piazza Calcalusso.

- Tutta la giornata: Delizia gli occhi con la mostra di pittura "Picasso e le donne" e visita la mostra "Recuperanti in trincea."

- Tutta la giornata: Goditi i giochi tradizionali in legno assapora le prelibatezze gastronomiche a cura di Pro Colli Berici/Pro Mossano e dello stand gastronomico presso la baita degli Alpini.

- 10:30 e 15:30: Partecipa alle Passeggiate Culturali gratuite (della durata di 30 minuti) con il punto di ritrovo davanti a Palazzo Canonici.

- 15:00: Non perdere i combattimenti tra armigeri medievali, uno spettacolo verosimile, pericoloso ed affascinante, con l'uso di riproduzioni storiche accurate di armi del 1400, nella pittoresca piazza Calcalusso.

- 15:30: Ammira una sfilata lungo le vie con la Philharmonic Fantasy Band di Noventa Vicentina.

- Tutta la giornata: L'area giostre sarà aperta per il divertimento di tutti.

PROGRAMMA AREA GASTRONOMICA

- Tutta la giornata: Assapora marroni cotti, parapampoli, vin brulè, pop corn e altro ancora in piazza Roma presso lo stand riscaldato della Pro Loco Ponte.

-Tutta la giornata: Assapora le prelibatezze gastronomiche a cura di Pro Colli Berici/Pro Mossano e dello stand gastronomico presso la baita degli Alpini.