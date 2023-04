Fiera di CalendiMaggio: Sagra della Tagliata a Sandrigo

Fiera di CalendiMaggio 2023 - 6^ Sagra della Tagliata in Piazza Santi Filippo e Giacomo a Sandrigo dal 3 al 8 maggio 2023.

Programma

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico - Specialità “Bigoli”

Ore 20.30 Esibizione a cura dell’Associazione Musicale Sandrigo APS

Ore 22.00 DJ Set in BarriqueArea con Alessandro Esatti

GIOVEDÌ 4 MAGGIO

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico - Specialità “Bis di Gnocchi”

Ore 20,45 Sfilata di moda con la partecipazione dei negozi di abbigliamento e parrucchieri di Sandrigo. Coreografia a cura del Centro Idea Danza, Sfilata di Vestiti da Sera e da Sposa anni 50-60-70

Ore 22.30 DJ Set in BarriqueArea con Italo

VENERDÌ 5 MAGGIO

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 21.00 Diapason: cover band tributo a Vasco Rossi

Ore 22.30 DJ Set in BarriqueArea con Leonardo Stefani e Papi Gabry

SABATO 6 MAGGIO

Dalle 15.00 Mercatini per le vie del Centro

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 “Associazionando” vetrina delle Associazioni e Gruppi di Sandrigo (a cura della Consulta delle Associazioni del Comune di Sandrigo)

Ore 18.30 Apertura Stand Gastronomico

Ore 21.00 Freak: format con ballerine, animazione e Dj

DOMENICA 7 MAGGIO

Dalle ore 9.00 Mercatini per le vie del Centro

Ore 9.30 Disegni sull’Asfalto in Via Roma, a cura della Pro Sandrigo

“Lo Spazio…verso l’infinito e oltre”

Ore 11.30 Apertura Stand Gastronomico

Ore 16.00 in piazza “Animazione per bambini…truccabimbi, giocolieri e bolle giganti”

Ore 18.00 Apertura Stand Gastronomico

Ore 18.00 DJ Set in BarriqueArea con Ceffo, Marza e DJ Donny

LUNEDÌ 8 MAGGIO

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico - Specialità “Risotto agli Asparagi”

Ore 21.00 Jovaband: cover band tributo a Jovanotti

Per tutta la durata della Manifestazione allo stand sarà possibile gustare la Nostra Buonissima Tagliata

Quest’anno nei nostri stand potrete inoltre gustare la birra della Fabbrica Pedavena

Da Giovedì 4 a Domenica 7 in Oratorio Trissino mostra fotografica e non solo dal titolo: “Sidare e da Kuchipudi a …Insieme per ……”

Da Giovedì 4 “Pesca di Beneficienza” a cura della Parrocchia di SS. Filippo e Giacomo

Da Giovedì 4 a Lunedì 8 fantastico Luna Park