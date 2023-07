Festival dell'acqua e della carta alla Pria di Arsiero

Indirizzo non disponibile

Giovedì 6, Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Luglio 2023, si terrà, presso Arsiero (VI), la 3° edizione del Festival dell'acqua e della carta, organizzato dal Comune di Arsiero.

Programma

Giovedì 6 Luglio: Onde di Luce

ore 21:00 presso Cartiera Rossi, Via Perale, 19

- Spettacolo immersivo: effetti grafici multimediali creati su testi, slogan e poesie degli studenti della Scuola Primaria di Arsiero: tuffati in un mondo di luci e giochi laser.

- Introdurrà la serata il CORO MONTE CAVIOJO diretto da Giulio Agostini.

L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Venerdì 7 Luglio: La voce del Fiume

ore 17:15 - 17:45 presso Contrà Pria - ritrovo e registrazione partecipanti.

ore 17:30 - 18:00 partenze.

- Percorso a tappe accompagnati da artisti di strada, allestimenti scenografici e musicisti: omaggio al torrente Astico in un viaggio alle origini del ritmo e della vita.

Prepara scarpe da trekking e passeggia fra insenature e anfratti presso una delle ricchezze naturalistiche più belle dell'Alto Vicentino.

Percorso facile con prenotazione obbligatoria tramite pagina FB: Arsiero Informa.

In caso di pioggia l'evento si svolgerà presso la struttura coperta di Contrà Pria.

- Possibiltà di cenare presso Pria Park con prenotazione: Liliana 3381940684

- Spettacolo finale con esibizioni musicali.

Sabato 8 Luglio

- Pomeriggio per i bambini : Gasati di giochi

ore 16:00 - 18:00 presso Piazza F. Rossi

Baby Dance, laboratori, letture e disegni: tante proposte per bambini dai 5 ai 12 anni.

Scopri tutti i segreti dell'acqua e della carta attraverso la tua creatività e manualità!

In caso di poggia l'evento si svolgerà nelle sale presso ex Scuole Elementari Piazza F.Rossi

- Serata : Il Ritmo e l'Incanto della natura

ore 21:00 presso Piazza F.Rossi.

Voce di Edyta Kaminska (interprete nazionale) e chitarra di Giuseppe Tarolli accompagnate da un raffinato dialogo musicale dedicato alla salvaguardia della natura e alla bellezza da proteggere del nostro Pianeta.

- A seguire : Encanto by Cores da Bahia (direttamente dall'Amazzonia Brasiiana)

Affascinante esibizione di acrobati e ballerini brasiliani ed africani.

Arte circense, folklore e racconti mescolano tradizione e cultura dei due continenti, accomunati dal desiderio e dall'urgenza di salvaguardare il loro ambiente.

In caso di pioggia l'evento si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport, Via Nazioni Unite Arsiero.

Domenica 9 Luglio: L'Orchestra nel Bosco

Ore 10:00 presso Contà Scattolari - Ritrovo parcheggio Trattoria "LA FORTUNA".

Alberi, torrenti, foglie e animali: quanti suoni nella natura!... Impariamo ad imitarli!

A ciascuno il proprio spartito, laboratorio aperto alle famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni.